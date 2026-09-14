Correísmo responde a la descalificación de Luisa González en Manabí

Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de septiembre de 2026

El correísmo, a través de la presidenta de Revolución Ciudadana (RC), Gabriela Rivadeneira, respondió a la descalificación de la candidatura de Luisa González, a la Prefectura de Manabí, este lunes 14 de septiembre de 2026.

Esto hará el correísmo en Manabí tras la descalificación de la candidatura de Luisa González

En rueda de prensa desde Guayaquil, Gabriela Rivadeneira, presidenta del movimiento del correísmo, Revolución Ciudadana (RC), anunció lo que hará su militancia tras la descalificación de la candidatura de Luisa González a la Prefectura de Manabí.

Rivadeneira anunció este lunes que su organización realizará una campaña por el voto nulo en Manabí, luego de que los organismos electorales negaran la inscripción de Luisa González como candidata a la Prefectura de esa provincia.

La presidenta de la RC hizo el anuncio durante una rueda de prensa en Guayaquil, en la que también cuestionó el proceso electoral y pidió que la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de Estados Americanos (OEA) llegue a Ecuador con anticipación a los comicios locales del 29 de noviembre de 2026.

RC pide presencia anticipada de la OEA

La dirigente del correísmo sostuvo que la misión internacional debería estar en Ecuador antes de la jornada electoral para, según afirmó, verificar las supuestas irregularidades que su organización ha denunciado durante los últimos meses.

Rivadeneira señaló que esperan que los observadores puedan evidenciar lo que calificó como una ruptura sistemática de la normativa electoral y sostuvo que la RC considera que el proceso es fraudulento.

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, anunció a finales de agosto el envío de una misión de observación para las elecciones locales de noviembre.

La decisión se produjo después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamara al Estado ecuatoriano a garantizar que el proceso electoral se desarrolle bajo condiciones de participación política plural e igualitaria.

¿Por qué la RC impulsará el voto nulo en Manabí?

Rivadeneira señaló que la RC incorporará a sus denuncias ante organismos internacionales el caso de Luisa González, cuya inscripción como candidata a la Prefectura de Manabí fue negada.

Según la información proporcionada por la dirigente, González intentó postularse por Pachakutik, debido a la suspensión de la RC. Los organismos electorales argumentaron el incumplimiento de requisitos relacionados con esa organización política.

Rivadeneira cuestionó esa decisión y afirmó que el Gobierno de Daniel Noboa busca competir sin la presencia de sus principales adversarios políticos.

Ante el impedimento para que González participe en los comicios, así como la negativa de inscripción de otro candidato respaldado por la organización, la RC anunció que realizará una campaña a favor del voto nulo en Manabí.

RC tiene más de 2 500 candidaturas inscritas

La presidenta de la RC informó que el movimiento ha logrado inscribir algo más de 2.500 candidaturas de las más de 5.700 dignidades locales que serán elegidas en Ecuador.

Estas candidaturas fueron inscritas mediante alianzas con 27 organizaciones políticas.

Rivadeneira explicó que en los territorios donde la RC no cuenta con postulantes se presentaron diferentes situaciones, entre ellas la imposibilidad de concretar alianzas, amenazas contra candidatos y anulaciones de inscripciones.

Sin embargo, calificó el caso de Luisa González en Manabí como el más grave.

Correísmo llevará el caso a organismos internacionales

Rivadeneira también anunció que el caso será presentado ante otras instancias internacionales. Entre ellas mencionó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Human Rights Watch y el Parlamento Europeo.

La dirigente sostuvo que la misión de la OEA debería permitir verificar las denuncias planteadas por las organizaciones que, según dijo, se encuentran en una situación de indefensión.

La RC permanece suspendida desde marzo de 2026 por una decisión de un juez electoral solicitada por la Fiscalía, en el marco de una investigación a dirigentes de la organización por un presunto delito de lavado de dinero.

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