Luisa González reacciona tras fallo del TCE que no le permite ser candidata a la Prefectura de Manabí

Fecha de publicación: 13 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de septiembre de 2026

Luisa González reaccionó a la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que ratificó, este sábado 12 de septiembre de 2026, que no podrá participar como candidata a la Prefectura de Manabí en las elecciones locales del próximo 29 de noviembre.

La excandidata presidencial cuestionó la resolución y sostuvo en su cuenta de X que que “solo con fraude” pueden ganarle en las urnas.

El pronunciamiento se produjo después de que los cinco integrantes del TCE rechazaran el último recurso presentado por González para intentar mantener su candidatura auspiciada por Pachakutik, como lo informó ayer este Medio.

González asegura que continuará en la actividad política

La exdirigente del correísmo también utilizó su mensaje para anticipar que la resolución electoral no significará su alejamiento de la actividad política.

“Querido país, darnos por vencidos no es una opción, seguiré junto a ustedes con fe y esperanza de días mejores. Ustedes lo valen todo”, escribió González después de conocerse el fallo.

Para sorpresa de nadie en medio de esta dictadura.



Noboa sabe que el pueblo ecuatoriano y manabita lo rechaza en su gran mayoría y que SOLO CON FRAUDE puede ganarme en las urnas.



Querido país, darnos por vencidos no es opción, seguiré junto a ustedes con fe y esperanza de días… https://t.co/iOeTPWTK1N — Luisa González (@LuisaGonzalezEc) September 12, 2026

La decisión del TCE mantiene vigente la resolución adoptada inicialmente por la Junta Electoral de Manabí el pasado 21 de agosto y que posteriormente fue respaldada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El impedimento se fundamentó en que González no cumplía requisitos establecidos por Pachakutik para integrar sus listas. Entre ellos consta haber sido integrante activa de la organización política durante al menos dos años antes de la definición de las candidaturas.

¿Por qué Luisa González buscaba participar con Pachakutik?

González pretendía competir por la Prefectura de Manabí bajo el auspicio de Pachakutik debido a que no podía hacerlo con Revolución Ciudadana (RC), organización que anteriormente presidió.

RC fue suspendida en marzo por decisión de un juez electoral, después de un pedido presentado por la Fiscalía.

Según la información proporcionada por EFE, la Fiscalía investiga por presunta delincuencia organizada a González, al expresidente Rafael Correa y a otros integrantes de Revolución Ciudadana. La institución presume que ingresaba dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023.

Desde la suspensión de la organización, dirigentes de RC han denunciado una supuesta maniobra gubernamental destinada a impedir que sus candidatos participen en las elecciones de noviembre.

Con información de EFE

Luisa González no será candidata a prefecta de Manabí; preguntas frecuentes

❓ ¿Por qué Luisa González no podrá ser candidata a la Prefectura de Manabí? Porque el Tribunal Contencioso Electoral ratificó que no cumplía requisitos internos de Pachakutik para integrar sus listas. Entre las condiciones incumplidas consta haber sido integrante activa de la organización política durante al menos dos años antes de la definición de candidaturas ❓ ¿Qué dijo Luisa González tras el fallo del TCE? Cuestionó la resolución y aseguró que continuará en la actividad política. González afirmó que no se dará por vencida y acusó al Gobierno de intentar impedir su participación electoral. También sostuvo, sin aportar pruebas en ese pronunciamiento, que “solo con fraude” podrían ganarle en las urnas. ❓ ¿Cuándo son las elecciones para la Prefectura de Manabí? Las elecciones locales están previstas para el 29 de noviembre de 2026. González buscaba competir por la Prefectura de Manabí con el auspicio de Pachakutik, pero el fallo del TCE dejó vigente la resolución que impide su candidatura. ❓ ¿Por qué Luisa González buscaba ser candidata por Pachakutik? Porque no podía participar con Revolución Ciudadana, organización que anteriormente presidió. Revolución Ciudadana fue suspendida en marzo de 2026 por decisión de un juez electoral, después de un pedido presentado por la Fiscalía. ❓ ¿Qué decidió el TCE sobre el último recurso presentado por Luisa González? Los cinco integrantes del TCE rechazaron el recurso. La decisión mantuvo vigente la resolución adoptada inicialmente por la Junta Electoral de Manabí el 21 de agosto y posteriormente respaldada por el Consejo Nacional Electoral.

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