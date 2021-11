Correísmo demandará la Reforma tributaria en la Corte Constitucional

Este 26 de noviembre del 2021, a un día de que venza el plazo para que el Legislativo se pronuncie sobre el proyecto económico enviado con carácter de urgente, la Asamblea no consiguió los 70 votos para archivar ni tampoco aprobar la Reforma Tributaria. Foto: Flickr / Asamblea Nacional / Christian Medina

Daniel Romero (I)

La bancada correísta de la Asamblea asegura que el proyecto de Reforma Tributaria impulsado por el Gobierno fue negado. Esto, a pesar de que el proyecto de ley entrará en vigor a través de la actuación del bloque del correísmo en el Parlamento.

Paola Cabezas, jefe de ese bloque, señaló este sábado (27 de noviembre del 2021) que demandarán la normativa por inconstitucional en caso de que pase por el Ministerio de la Ley.

Este 26 de noviembre, a un día de que venza el plazo para que el Legislativo se pronuncie sobre el proyecto económico enviado con carácter de urgente, la Asamblea no consiguió los 70 votos para archivar ni tampoco aprobar el texto.

Ante la pregunta de por qué el correísmo decidió abstenerse de votar, lo que implicó que no se pudiera archivar el proyecto y se lograra avanzar hacia la publicación por el Ministerio de la Ley, Cabezas dijo: “si el Presidente la pasa por el Ministerio de la Ley, debe asumir las consecuencias políticas. Es inconstitucional. Si lo hace nosotros plantearemos una demanda”. Es decir, llevará el caso a la Corte Constitucional (CC)

El constitucionalista Gonzalo Muñoz explicó lo que pasó este viernes 26. En la sesión se presentaron tres mociones. La primera fue sobre el informe de mayoría. Estuvo a cargo del asambleísta Francisco Jiménez (Creo).

Dicha moción no tuvo los votos para ser aprobada. Pero los tuvo votos para ser negada. “Las mociones se aprueban con votos positivos. No se trata de que tuvo votos negativos y por lo tanto fue negada. Lo que ocurrió fue que la moción simplemente no pasó”.

La siguiente propuesta fue del socialcristiano Esteban Torres quien postuló que se niegue el informe de mayoría y se pase a conocer el informe de minoría. Aquí un tema clave, según explicó Muñoz, es que la Ley de la Función Legislativa establece que para conocer el informe de minoría hay que negar el de mayoría.

“La moción de Torres era sobre negar el informe de mayoría no sobre todo el proyecto. No tendría sentido el tratar lo de minoría si ya fue negado todo el proyecto”, dijo.

Cabezas comentó que la propuesta de Unes era el informe de minoría presentado por su coideario Carlos Zambrano. Ese texto “tenía todos los elementos para ser aprobado”. Añadió que el Gobierno (Creo), Pachakutik (PK), la Izquierda Democrática (ID) y Partido Social Cristiano (PSC) decidieron no apoyarlo.

Para la experta en Derecho Parlamentario Libia Rivas, la votación trascendental era la de la moción hecha por Mireya Pazmiño. Al no haberse votado por negar y archivar el proyecto, se configuró que entre por el Ministerio de la Ley.

Rivas explicó que lo que se aprueba o niega son las layes no los informes. En ese escenario, el criterio de Unes, respecto a que la Ley si fue negada no tendría sustento.

Cabezas indicó que su bloque no se abstuvo, sino que no votó sobre la propuesta de Pazmiño. “El sistema de la Asamblea cuando no se vota automáticamente salta como abstención”.

En redes sociales se desató un fuerte debate sobre el rol del correísmo en la votación de este 26 de noviembre. Sobre esto, la jefa de bloque del corresímo dijo que ellos no podrían tener un pacto con un Gobierno que los ha maltratado.

Por su parte, el secretario de Comunicación del Gobierno, Eduardo Bonilla, dijo a este Diario que “en la Asamblea no se logró un consenso tanto para los informes de mayoría, minoría y archivo”. Puntualizó que, en ese escenario, el Ejecutivo tiene la potestad de publicar.

Para eso esperarán la certificación del Legislativo sobre el no pronunciamiento para enviarlo como Decreto Ley. Esto ocurriría el próximo lunes, 29 de noviembre del 2021.