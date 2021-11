Asamblea no logró aprobar ni archivar la reforma tributaria

Roger Vélez (I)

El trámite de la reforma tributaria impulsada por el Gobierno tuvo un desenlace sorpresivo este viernes 26 de noviembre de 2021, después de que el Pleno de la Asamblea no consiguiera los 70 votos ni para archivar ni para aprobar el texto.

La decisión de la bancada correísta de abstenerse de votar a favor de una moción de Pachakutik para que se archivara el proyecto dejó la puerta abierta a que el documento entre en vigor por el Ministerio de la Ley, sin ningún cambio.

El pedido de negar y archivar el texto solamente alcanzó 53 votos a favor (de las bancadas de Pachakutik, la ID y el PSC), 3 en contra y 81 abstenciones, del oficialismo y UNES, siendo esta la última bancada en consignar su voto.

Los jefes de bloque de la ID, Alejandro Jaramillo, y Esteban Torres, del PSC, hablaron de un “pacto” entre el correísmo y el Gobierno para que esto ocurriera. El jefe de bloque de Creo, Juan Fernando Flores, y otros asambleístas del oficialismo no aceptaron preguntas de la prensa.

“Lamentablemente con este pacto que ha realizado el Gobierno con UNES, de acuerdo a la votación que hemos observado, va a pasar por el Ministerio de la Ley”, dijo Jaramillo.

“Un archivo, si era aprobado, evidentemente se podría interpretar como que cerraba cualquier puerta a que esto pase por el Ministerio de la Ley, sin embargo, el panorama jurídico tan complejo el día de hoy es complejo también para cualquier persona que lo pueda interpretar de alguna manera”, señaló Torres.

La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori (Pachakutik), clausuró la sesión una vez que se agotaron todas las alternativas que tenía el Pleno para pronunciarse, lo que incluyó la presentación de un informe de mayoría (del oficialismo) y uno de minoría (del correísmo).

El informe de mayoría fue presentado por Francisco Jiménez (Creo), en función de algunas observaciones de Pachakutik y la ID en la Comisión de Desarrollo Económico, donde se presentó el proyecto. Sin embargo, estas bancadas no lo apoyaron y apenas alcanzó 30 votos a favor.

Enseguida, Esteban Torres (PSC) presentó una moción para que se niegue el informe de mayoría. Alcanzó 90 votos a favor (solo el oficialismo votó en contra) y la moción fue aprobada, lo que abrió la puerta a que Carlos Zambrano, de UNES, presentara un informe de minoría que excluía el incremento a los impuestos del proyecto.

“Se burlaron, no dieron la oportunidad a las bancadas, no dieron la oportunidad a los legisladores, cerraron a un informe y ahí están las consecuencias, no nos alegramos, no nos alegramos, entendemos la situación, la desesperación de tratar de que ese informe sea aprobado, no sé si el nuestro será aprobado, no lo sé, los votos lo dirán”, dijo Zambrano en el Pleno.

Al final, el informe de minoría solo fue respaldado por el correísmo y el resto de bancadas se abstuvieron. De la sesión participaron todos los 137 legisladores.

“No nos hemos prestado, como lo están diciendo que nos hemos prestado para el Gobierno, no, si nos hubiéramos prestado, no hubiéramos presentado un informe de minoría. La Ley fue archivada y no puede entrar en vigencia por el Ministerio de la Ley”, dijo Zambrano a la prensa, al salir del hemiciclo.

La Asamblea notificará hasta este sábado 27 de noviembre al Ejecutivo de estas votaciones para que tome una resolución con respecto al denominado proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del covid-19, con la que el Ejecutivo apunta a recaudar USD 1900 millones para programas sociales.

La Asamblea tenía de plazo hasta este sábado 27 de noviembre para aprobar o negar este proyecto urgente en materia económica.