¿Cómo saber dónde me toca sufragar?; esto debes hacer para votar en Ecuador

En Ecuador se desarrollarán las elecciones seccionales este domingo 5 de febrero de 2023, el único requisito es presentar la cédula de identidad o el pasaporte, vigentes o caducados.

Para saber dónde sufragar hay varios métodos. Los más comunes son a través de la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la aplicación móvil que la entidad habilitó antes de los comicios.

Para conocer en la web dónde debe ir a votar en las próximas elecciones hay que seguir los siguientes pasos:

Ingresar al link.

Ingresar cédula y fecha de nacimiento.

En este lugar se presentará el recinto, la junta, dirección del lugar donde debe ir a votar, provincia, cantón, circunscripción, parroquia y zona.

Para consultar si es miembro de una junta receptora del voto, deberá ingresar al mismo link y en la parte inferior saldrá una información si es parte de una junta receptora del voto.

También lo podrá consultar con la nueva actualización de la aplicación móvil del CNE. En la pestaña de Consultar lugar de votación también verá si deberán formar parte de las mesas electorales. Allí se desplegará esa información.

1. ¿Cómo saber si estoy en mesa?

Para conocer si está en mesa, debe seguir los siguientes pasos:

Ingresar al link.

Luego ingresar cédula y fecha de nacimiento.

La plataforma le presentará el recinto, la junta, dirección del lugar donde debe ir a votar, provincia, cantón, circunscripción, parroquia y zona.

Además, en la parte inferior saldrá información si es parte de una junta receptora del voto.

También se podrá consultar con la nueva actualización de la aplicación móvil del CNE. En la pestaña de Consultar lugar de votación se podrá obtener la información.

2. ¿Cuándo son las elecciones?

Las elecciones seccionales son el domingo 5 de febrero de 2023, desde las 08:00 hasta antes de las 17:00

3. ¿Cómo sacar la cédula?

Se recomienda a los usuarios sacar un turno antes de acudir a las agencias, para ello debe seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la agencia virtual en www.registrocivil.gob.ec Crear un perfil con nombre de usuario y contraseña para el ciudadano. Seleccionar el tipo de servicio y escoger la agencia que se requiere hacer el trámite. Seleccionar la forma de pago con tarjetas de débito o crédito. Si el pago se realizó en cualquier agencia de las entidades afiliadas (banco corresponsal), se debe ingresar nuevamente a la página de la agencia virtual para el agendamiento del turno.

4. ¿Se puede votar con cédula caducada?

La cédula caducada será válida para sufragar en las elecciones de 2023. El Registro Civil habilitó horarios extendidos hasta el día de las elecciones.

En el artículo 12 del Código de la Democracia se señala que la calidad de elector o elector se probará en constancia de su nombre en el Registro electoral, y la verificación será efectuada en las mesas electorales designadas.

Dentro de este artículo menciona “la no vigencia de estos documentos no impedirá el ejercicio del derecho al sufragio”. Por esta razón, no es un impedimento tener la cédula caducada para no acudir a votar.

5. ¿Qué se vota?

Los más de 13 millones de ecuatorianos convocados deben elegir prefectos y viceprefectos provinciales, alcaldes distritales y municipales, concejales urbanos, concejales rurales, vocales y 7 consejeros principales y suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

En total, a nivel nacional serán elegidos:

23 prefectos y viceprefectos.

221 alcaldes municipales.

864 concejales urbanos.

443 concejales rurales.

4 109 vocales de las juntas parroquiales.

7 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana.

Referéndum del Gobierno.

Consulta popular de Sevilla Don Bosco (solo en esta localidad).

