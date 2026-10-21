El CNE habilita a 486 414 ecuatorianos en el exterior para las elecciones de noviembre

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y la Cancillería coordinan los preparativos para las elecciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), previstas para el domingo 29 de noviembre de 2026. En estos comicios, 486 414 ecuatorianos residentes en el exterior podrán ejercer su derecho al voto de forma presencial, en las tres circunscripciones especiales habilitadas fuera del país.

Las autoridades electorales y diplomáticas presentaron los detalles de la jornada durante un encuentro con representantes de medios de comunicación en Quito, el miércoles 21 de octubre de 2026. La organización contempla la participación de 60 consulados y de la Agencia Consular en Queens, Estados Unidos, con una cobertura de 93 zonas electorales distribuidas en 37 países. La Cancillería también coordina el apoyo logístico y la difusión de información oficial para orientar a los votantes.

Tres circunscripciones concentran a los ecuatorianos habilitados para votar

El Registro Electoral incluye a 496 308 ecuatorianos residentes en el exterior. Sin embargo, el CNE habilitó a 486 414 para estos comicios, tras suspender la votación en las zonas electorales de Caracas y Valencia, en Venezuela, y La Habana, en Cuba.

La distribución de los electores habilitados corresponde a tres circunscripciones especiales. Europa, Asia y Oceanía concentran a 286 610 votantes; Canadá y Estados Unidos reúnen a 172 101; mientras que Latinoamérica, el Caribe y África suman 27 703 ecuatorianos.

El canciller Roberto Kury explicó que las misiones diplomáticas y las oficinas consulares cumplen una función fundamental en la preparación de las elecciones fuera de Ecuador. Estas dependencias coordinan las tareas logísticas con el CNE y brindan información a los ciudadanos sobre el ejercicio de sus derechos políticos.

En el caso de Cuba y Venezuela, la Cancillería recomendó al organismo electoral suspender los comicios debido a la ausencia de representación diplomática y consular ecuatoriana. Esta situación impide contar con las condiciones operativas necesarias para organizar la votación. La decisión final sobre la realización de las elecciones corresponde al CNE, como autoridad competente en materia electoral.

Los avances de la coordinación interinstitucional se presentaron durante el encuentro en Quito, en el que participaron Kury, el presidente del CNE, José Cabrera Zurita, y la presidenta del TCE, Ivonne Coloma.

Qué documentos necesitan los ecuatorianos para sufragar en el exterior

Los ciudadanos habilitados podrán votar de forma presencial con su cédula de identidad, pasaporte o identificación consular (ID Consular). Las autoridades permitirán el uso de estos documentos tanto vigentes como caducados.

Durante el conversatorio, los representantes del CNE y del TCE respondieron las consultas de los medios de comunicación sobre el avance de la organización electoral y los procedimientos previstos para la jornada.

En las elecciones del 29 de noviembre, los ecuatorianos en el exterior recibirán tres papeletas para elegir a los siete integrantes del CPCCS. La distribución contempla tres candidatos de la lista de mujeres, tres de la lista de hombres y un representante de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios, así como de los ecuatorianos residentes en el exterior.

El presidente del CNE, José Cabrera, señaló que el organismo debe garantizar el ejercicio de los derechos de participación conforme a la Constitución y la ley. También destacó la importancia de proporcionar información oportuna, establecer procedimientos claros y ofrecer las garantías necesarias para el proceso.

La coordinación entre las autoridades electorales y la Cancillería continuará con los preparativos logísticos, la organización de los recintos y la difusión de información oficial para los ecuatorianos que viven fuera del país.

Con estas acciones, la Función Electoral busca promover el voto informado y desarrollar un proceso técnico y transparente que permita a los ciudadanos ejercer sus derechos de participación.

#VotoEnElExterior2027 🌎🇪🇨 🗳️ | 486.414 ecuatorianos en el exterior podrán votar en la #ElecciónCPCCS2027. 🔗 Más detalles en el siguiente boletín. 📰 ⬇️ https://t.co/RUjH1F5aDG https://t.co/zfndB0VPu4 — cnegobec (@cnegobec) October 21, 2026

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