La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), se pronunció tras la marcha de Daniel Noboa contra los jueces de la Corte Constitucional (CC), este martes 12 de agosto de 2025.

El pronunciamiento de la CIDH tras la marcha de Daniel Noboa a la Corte Constitucional

La CIDH expresó su preocupación por actos y discursos que pueden amenazar la labor independiente de Juezas y Jueces de la Corte Constitucional.

Señaló que la protesta del 12 de agosto, convocada por el Gobierno y apoyada, entre otras, por autoridades de la Asamblea Nacional, se suma a un contexto de campañas de desprestigio en redes sociales y en la vía pública contra la Corte.

La CIDH señaló que la marcha incluyó el traslado de una tanqueta militar al edificio del tribunal.

“Estos hostigamientos amenazan la independencia judicial, las garantías para el ejercicio de las funciones judiciales y la seguridad e integridad de quienes trabajan en la Corte”, indicó.

#Ecuador: La #CIDH expresa preocupación por actos y discursos que pueden amenazar la labor independiente de Juezas y Jueces de la Corte Constitucional. La protesta del 12 de agosto, convocada por el Gobierno y apoyada, entre otras, por autoridades de la Asamblea Nacional se suma… pic.twitter.com/sh7ecBhNvI — CIDH – IACHR (@CIDH) August 12, 2025

Otros pronunciamientos

La Corte Nacional de Justicia (CNJ), la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) son otras organizaciones que se han pronunciado sobre la marcha de Daniel Noboa contra la Corte Constitucional.

La CNJ expresó su preocupación por acciones que afectan a la institucionalidad del país.

La ONU calificó de inaceptables los “ataques” a la CC.

La Conaie sostuvo que es un acto de amedrentamiento y advirtió que son acciones autoritarias que afectan al Estado de derecho y la Democracia.

La marcha de Daniel Noboa contra los jueces de la Corte Constitucional

La mañana de este martes 12 de agosto, el presidente Daniel Noboa lideró la marcha contra los jueces de la Corte Constitucional.

Cientos de personas se congregaron para marchar hasta el edificio donde funciona el organismo, en el centro norte de Quito.

Enormes vallas y lonas con las fotos de los jueces y la frase “Estos son los jueces que nos robaron la paz” fueron parte del escenario preparado por el Gobierno.

El Gobierno acusa a los jueces de cumplir un papel “político”, obstaculizar la seguridad ciudadana y actuar como enemigos de la ciudadanía.

Esto, luego de que la CC decidió admitir las demandas de inconstitucionalidad y suspender 25 artículos de las leyes de Integridad, Solidaridad e Inteligencia, impulsadas por Noboa y el oficialismo en la Asamblea.

Declaraciones de Daniel Noboa en la marcha

Daniel Noboa llegó hasta la Corte Constitucional y se subió en la camioneta de la custodia presidencial para dirigir unas palabras a las personas que acudieron a su convocatoria.

Noboa vistió un chaleco antibalas y fue escoltado por su seguridad militar hasta un vehículo que lo sacó del lugar.

Noboa habló en los exteriores de la Corte y dijo que la gente quiere paz. “Nosotros estamos aquí para buscar justicia y buscar paz. No estamos para atropellar a nadie”, dijo.

“No vamos a permitir que se nos pare, no vamos a permitir que el cambio se quede estancado por nueve personas, que ni siquiera dan la cara, que buscan esconder sus nombres y sus caras ante toda la sociedad”, agregó Noboa.

