La Corte Nacional de Justicia se pronunció este martes 12 de agosto, luego de que se realizó la marcha a la que convocó el presidente Daniel Noboa contra la Corte Constitucional.

Comunicado de la Corte Nacional

El Presidente de la Corte Nacional emitió un comunicado en el que expresa su “profunda preocupación por acciones que afectan la institucionalidad del país”.

Señala que el Estado de Derecho se fundamenta en el principio de legalidad, que implica la división de poderes, el sometimiento de todas las autoridades a la ley y el respeto pleno de los derechos fundamentales.

“Las acciones que emprendan las instituciones del Estado, en el ámbito de sus competencias, se deben encaminar hacia un solo propósito: proteger a las personas dentro del marco constitucional y legal”, agrega.

Un llamado al diálogo

El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Dr. José Suing Nagua, señala que, “en el ejercicio de sus atribuciones, la Corte Constitucional es garante de supremacía constitucional y protectora de los derechos fundamentales”.

“Las decisiones que adopten forman parte de los mecanismos legítimos de control previstos en la Carta Magna y en la ley”, agrega.

Además, dice que la discrepancia de criterios es natural en cualquier democracia, pero debe ser resuelta a través de los cauces constitucionales y legales, observando el debido proceso.

La Corte exhorta a las instituciones públicas y a la sociedad civil a propiciar espacios de diálogo, de resiliencia y de cercanía para, en el marco del ordenamiento jurídico, encontrar las soluciones adecuadas y viables.

