Carlos Alarcón sigue en el concurso para fiscal general

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Carlos Alarcón, actual fiscal general subrogante, sigue en el concurso para la designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado; la única impugnación que existía en su contra fue archivada este lunes 21 de septiembre de 2026.

Carlos Alarcón y la impugnación archivada en el concurso para fiscal general

El actual fiscal general subrogante, Carlos Alarcón, asistió este lunes a la audiencia de impugnación en su contra dentro del concurso para la designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado.

Leonid Arboleda Fabara, abogado de Guayaquil, impugnó la candidatura de Carlos Alarcón a la Fiscalía General del Estado, porque supuestamente tenía una denuncia en su contra por perjurio.

Tras 15 minutos de espera y la notificación de que no existía ningún pedido de diferimiento, Alarcón pidió el archivo de la impugnación como manda la normativa y añadió una solicitud para que se declare la acción como temeraria.

Siguientes fases en el concurso para fiscal general

Con este archivo, Alarcón avanza a la siguiente fase del concurso que es la prueba de conocimientos y un caso práctico.

Alarcón es parte de una lista de 26 postulantes que siguen en la carrera para ser el Fiscal Genral, entre los que está la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho; Maritza Romero, jueza de Pichincha; y el exjuez nacional, Walter Macías.

La fase de impugnaciones contra los aspirantes continuará hasta el 1 de octubre, luego de esto la Comisión Ciudadana de Selección deberá decidir si acepta o no las objeciones.

Para este martes 22 de septiembre se prevé que se realicen las audiencias de impugnación contra los postulantes: Andrea Elízabeth Cazar, Mauricio Javier Aguirre y Julia Maritza Villalta.

Tras la decisión de la Comisión Ciudadana, los postulantes podrán apelar ante el Consejo de Parcipación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

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