Cpccs acepta tres apelaciones en el concurso para Fiscal General del Estado

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) aceptó este viernes 28 de agosto de 2026 tres de las siete apelaciones presentadas contra impugnaciones que habían sido inadmitidas por la Comisión Ciudadana de Selección, encargada del concurso público para designar al titular de la Fiscalía General del Estado.

Las tres apelaciones aceptadas por el Cpccs en el concurso para fiscal general

La decisión fue adoptada durante la Sesión Extraordinaria del Cpccs de este viernes. La resolución es de única y definitiva instancia.

Estas son las tres apelaciones aceptadas

Las apelaciones que recibieron el respaldo del Pleno corresponden a los siguientes casos:

Nro. Impugnante Postulante impugnado 1 Carlos Gustavo Bravo Hernández Inés Maritza Romero Estévez 2 Hamilton Rickard Taramuel Terpe Daniella Lisette Camacho Herold 3 Marcelo Israel Ortiz Moreano Gabriel Santiago Pereira Gómez

Con esta resolución, 41 impugnaciones serán notificadas a los postulantes involucrados en el proceso de designación del Fiscal General del Estado.

Los postulantes deberán presentar por escrito sus respectivas contestaciones y adjuntar las pruebas de descargo. Los documentos deberán ser originales o estar debidamente materializados, certificados o certificados conforme corresponda.

¿Qué sigue en el proceso para elegir al Fiscal General?

Después de recibir las contestaciones, la Comisión Ciudadana de Selección convocará a las partes intervinientes a una Audiencia Pública de Escrutinio Público e Impugnación Ciudadana.

Esta audiencia deberá realizarse en un plazo máximo de tres días, contados desde la entrega de las contestaciones.

El proceso continuará así con la revisión de las impugnaciones y los descargos presentados por los postulantes que participan en el concurso para ocupar la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado.

Nuevo cronograma

Las impugnaciones avanzan, mientras la Comisión Ciudadana de Selección realizó un nuevo ajuste al cronograma para el concurso de Fiscal General, el pasado miércoles.

Con las nuevas fechas, el nuevo fiscal general podría ser designado entre el 24 y 28 de diciembre de 2026, en reemplazo de Diana Salazar.

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