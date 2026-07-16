Cpccs tomó una decisión sobre el concurso para Fiscal General

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) resolvió este jueves 16 de julio de 2026 continuar con el concurso público para la designación del Fiscal General del Estado. Además, descartó la suspensión de términos y plazos del proceso, al considerar que los asuntos pendientes que impedían su avance ya fueron conocidos y resueltos.

La decisión del Cpccs sobre el concurso para Fiscal General

Esta decisión se adoptó durante la Sesión Extraordinaria Nro. 17, donde el organismo conoció el Informe Final de la Fase de Calificación de Méritos y Recalificación presentado por laComisión Ciudadana de Selección.

Con esta resolución, el concurso avanzará hacia la siguiente etapa correspondiente al escrutinio público e impugnación ciudadana, conforme a la normativa vigente que regula este proceso.

Asignación presupuestaria y fases del concurso para Fiscal General

Durante la sesión, el presidente del Cpccs informó que ya se cuenta con la asignación presupuestaria necesaria para ejecutar las etapas restantes del concurso.

En ese contexto, señaló que se realizarán de manera prioritaria los procedimientos administrativos necesarios para la contratación de los catedráticos que integrarán el equipo de expertos encargado de participar en la fase de oposición.

Implementación de recursos tecnológicos

Asimismo, se prevé la implementación de la infraestructura tecnológica y de los recursos logísticos requeridos para el desarrollo del proceso de selección.

Descartada la suspensión de términos y plazos

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social determinó que no procede la suspensión de términos y plazos del concurso, luego de haber conocido y resuelto los asuntos que habían impedido la continuidad del procedimiento. Como parte de la resolución, el Pleno dispuso a la Comisión Ciudadana de Selección actualizar el cronograma correspondiente y continuar con el desarrollo del concurso.

Actualización del cronograma del proceso

El Cpccs estableció que la Comisión Ciudadana de Selección deberá observar estrictamente las disposiciones contenidas en la Constitución de la República, la ley, el reglamento aplicable y las resoluciones emitidas por el Pleno del organismo durante el desarrollo del concurso. La actualización del cronograma permitirá definir las fechas correspondientes a las próximas etapas del proceso para la designación del Fiscal General del Estado, que continuará con la fase de escrutinio público e impugnación ciudadana.

Decisión del Cpccs sobre el concurso para Fiscal General; preguntas frecuentes

❓¿El Cpccs suspendió el concurso para la designación del Fiscal General del Estado?

No. El Pleno del Cpccs resolvió continuar con el concurso y descartó la suspensión de términos y plazos del proceso.

La decisión fue adoptada durante la Sesión Extraordinaria Nro. 17, luego de que el organismo determinara que los asuntos pendientes que impedían el avance del procedimiento ya fueron conocidos y resueltos. Con ello, el proceso de selección continuará conforme al cronograma que será actualizado por la Comisión Ciudadana de Selección.

❓¿Cuál es la siguiente etapa del concurso para designar al Fiscal General del Estado?

La siguiente etapa corresponde al escrutinio público y la impugnación ciudadana.

Tras conocer el Informe Final de la Fase de Calificación de Méritos y Recalificación presentado por la Comisión Ciudadana de Selección, el Cpccs dispuso que el concurso avance hacia las siguientes fases previstas en la normativa vigente. Estas etapas permitirán la participación ciudadana y el análisis público de las candidaturas antes de continuar con el proceso de selección.

❓¿El concurso para Fiscal General cuenta con presupuesto para continuar?

Sí. El presidente del Cpccs informó que el proceso ya dispone de la asignación presupuestaria necesaria para desarrollar las etapas restantes.

El organismo señaló que los recursos permitirán ejecutar los procedimientos administrativos requeridos para la contratación de los catedráticos que integrarán el equipo de expertos de la fase de oposición. Asimismo, se destinarán recursos para la implementación de la infraestructura tecnológica y logística necesaria para el desarrollo del concurso.

❓¿Qué responsabilidades tendrá la Comisión Ciudadana de Selección en esta etapa del concurso?

La Comisión deberá actualizar el cronograma del proceso y continuar con el desarrollo del concurso conforme a las disposiciones legales vigentes.

El Cpccs dispuso que la Comisión Ciudadana de Selección observe estrictamente la Constitución, la ley, el reglamento aplicable y las resoluciones emitidas por el Pleno del organismo. La actualización del cronograma permitirá establecer las fechas de las próximas fases para la designación del Fiscal General del Estado.

❓¿Qué recursos tecnológicos y logísticos se implementarán para el concurso del Fiscal General?

El Cpccs prevé implementar la infraestructura tecnológica y los recursos logísticos necesarios para garantizar el desarrollo del proceso de selección.

Estas acciones forman parte de la planificación institucional para ejecutar las etapas pendientes del concurso público. Además de la contratación del equipo de expertos para la fase de oposición, el organismo busca asegurar que el procedimiento se realice conforme a los estándares establecidos en la normativa vigente y con las herramientas necesarias para su adecuada ejecución.

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