José De La Gasca responde a verificación en concurso para fiscal

José de la Gasca, exministro de Gobierno, difundió un pronunciamiento público este lunes 13 de julio de 2026 sobre la decisión del proceso de verificación inciado por la Comisión Ciudadana de Selección del concurso para designar a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado.

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La respuesta de José De La Gasca a la verificación en el concurso para fiscal

De la Gasca aseguró que esta medida responde a una denuncia ciudadana presentada el 9 de julio. Recibió la notificación por correo electrónico el viernes 10 de julio, a las 22:45 horas. Según su versión, la Comisión activó el procedimiento de verificación basado en una denuncia que él calificó como “fabricada”.

Conflicto de interés y falta de sustento legal

El postulante sostuvo que el trámite carece de sustento legal y afirmó que el propósito de esta medida sería descalificarlo del proceso bajo el argumento de un presunto conflicto de interés.

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Además, relacionó esta decisión con observaciones realizadas por la Misión Internacional de Observación sobre la elección de Altas Autoridades del Sistema de Justicia en Ecuador (MOI Ecuador), organismo que reportó irregularidades y cuestionamientos sobre la legitimidad del concurso.

Observaciones sobre el proceso

En su pronunciamiento, De la Gasca también afirmó que la misión internacional identificó presuntas deficiencias en el proceso.

Entre estas, mencionó la conformación de la comisión, el manejo de la información, retrasos e irregularidades en la calificación de méritos.

A su criterio, el concurso enfrenta un “desprestigio” y aseguró que la MOI Ecuador recomienda su anulación.

Atribuciones a las autoridades competentes

El aspirante atribuyó responsabilidades a la Comisión Ciudadana de Selección y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Consideró que el desarrollo del proceso responde a un manejo político y jurídico que ha afectado su legitimidad.

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Respuesta ante los señalamientos

Finalmente, José de la Gasca señaló que responderá dentro del procedimiento correspondiente. Además, presentará los argumentos necesarios para refutar los señalamientos formulados en su contra. Aseguró que demostrará lo que calificó como un montaje construido “a conveniencia de Fantoni”.

Informe extra: José De La Gasca

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