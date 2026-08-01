Concurso para fiscal general recibió 51 impugnaciones contra los postulantes

El 31 de julio de 2026 concluyó el periodo de impugnación ciudadana dentro del proceso para seleccionar y designar al titular de la Fiscalía General del Estado. Hasta las 17:00 horas de ese día, se contabilizaron 51 objeciones.

Esta cifra puede variar, ya que falta consolidar la información presentada a escala nacional y mediante las oficinas consulares, según informó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Motivos para impugnar a un postulante

Entre el 27 y el 31 de julio, ciudadanos y organizaciones sociales pudieron presentar objeciones contra cualquiera de los aspirantes que siguen en el proceso. Las impugnaciones podían sustentarse en cinco causales:

Incumplir los requisitos legales.

Carecer de probidad o idoneidad.

Encontrarse dentro de alguna prohibición o inhabilidad.

Omitir información relevante en la postulación.

Falsificar o alterar documentos para participar.

📍 Al cierre del plazo establecido, se registraron 51 impugnaciones ciudadanas dentro del proceso de selección y designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado. pic.twitter.com/ZI7u1gxQQU — Participa Ecuador (@CpccsEc) August 1, 2026

Quienes presentaron una objeción debían identificar al aspirante cuestionado, detallar los fundamentos de hecho y de derecho, adjuntar las pruebas correspondientes y registrar un domicilio electrónico para recibir notificaciones.

El proceso continúa con 27 postulantes

La apertura de la etapa de impugnaciones fue aprobada por el Pleno del Cpccs el 24 de julio, después de que concluyera la calificación de méritos. Un total de 27 aspirantes quedó habilitado para continuar en el concurso y someterse al escrutinio ciudadano. Esta fase permite que personas y organizaciones sociales entreguen información que consideren relevante sobre los participantes antes de que la selección avance.

Audiencia pública para las objeciones admitidas

La Secretaría General del Cpccs entregará las impugnaciones a la Comisión Ciudadana de Selección. A partir de la recepción de la documentación, esta instancia tendrá cinco días para analizar cada caso y resolver su admisibilidad o inadmisibilidad.

Aquellas objeciones que cumplan los requisitos pasarán a una audiencia pública. Si una impugnación es inadmitida, la decisión podrá ser apelada ante el Pleno del Cpccs.

Siguientes fases del proceso

Una vez terminada esta etapa, el proceso podrá continuar con las siguientes fases establecidas en el reglamento para seleccionar al fiscal general del estado, autoridad encargada de representar a la Fiscalía General del Estado.

Concurso fiscal general impugnaciones

❓¿Cuántas impugnaciones se presentaron contra los aspirantes a fiscal general? Hasta las 17:00 del 31 de julio de 2026 se contabilizaron 51 impugnaciones ciudadanas.

La cifra todavía puede cambiar porque falta consolidar la información entregada en otras provincias y mediante las oficinas consulares. ❓¿Por qué se podía impugnar a un postulante a fiscal general? Las objeciones podían sustentarse en el incumplimiento de requisitos legales, falta de probidad o idoneidad, prohibiciones o inhabilidades, omisión de información relevante o alteración de documentos.

Cada impugnante debía identificar al aspirante, explicar los fundamentos, presentar pruebas y registrar un correo para recibir notificaciones. ❓¿Cuántos aspirantes continúan en el concurso para fiscal general? Un total de 27 postulantes quedó habilitado para continuar en el proceso después de la calificación de méritos.

Todos ellos pudieron ser objeto de impugnaciones durante el periodo abierto entre el 27 y el 31 de julio. ❓¿Qué pasará con las impugnaciones presentadas? La Secretaría General del Cpccs entregará la documentación a la Comisión Ciudadana de Selección.

Esta instancia tendrá cinco días para revisar cada caso y decidir si la impugnación es admitida o inadmitida. ❓¿Qué ocurre si una impugnación es admitida? Las objeciones que cumplan los requisitos pasarán a una audiencia pública.

Si una impugnación es inadmitida, la decisión podrá ser apelada ante el Pleno del Cpccs antes de que el concurso continúe con sus siguientes etapas.

Te recomendamos