Cpccs abre fase de impugnación ciudadana a postulantes en el concurso para Fiscal General

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) resolvió iniciar la fase de impugnación ciudadana dentro del concurso público de méritos y oposición para la designación de Fiscal General del Estado. Esta decisión se adoptó durante la Sesión Extraordinaria Nro. 18, y la convocatoria estará vigente del 27 al 31 de julio de 2026.

Fase de impugnación para postulantes en el concurso a fiscal general

Durante este período, ciudadanos y organizaciones sociales podrán presentar impugnaciones contra los 27 postulantes que superaron las fases de calificación de méritos y recalificación.

Las impugnaciones pueden basarse en incumplimiento de requisitos legales, falta de probidad o idoneidad, prohibiciones e inhabilidades, omisión de información relevante o falsificación y alteración de documentos.

Descalificación de postulantes

El Cpccs también informó que la resolución de descalificación del postulante José de la Gasca López-Domínguez quedó en firme. Según los registros de la Secretaría General, no se presentó ningún recurso de apelación dentro del plazo establecido.

Cronograma del concurso

La fase de impugnación forma parte del cronograma previsto para el concurso que busca designar a la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado.

Designación de la autoridad de la SOT

En la misma sesión, el Pleno del Cpccs aprobó el Reglamento para la selección y designación de la primera autoridad de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo.

Requisitos para integrar la terna

La normativa establece que el proceso se realizará a partir de una terna enviada por el presidente de la República y contará con veeduría ciudadana, escrutinio público e impugnación ciudadana. Entre los requisitos para integrar la terna, se incluyen:

Ser ecuatoriano y estar en ejercicio de los derechos políticos.

Tener un título de tercer nivel.

Acreditar al menos cinco años de experiencia profesional en áreas relacionadas con el cargo.

No mantener conflictos de interés.

Demostrar probidad notoria.

Estructura del reglamento

El reglamento contempla cuatro etapas: verificación de requisitos e inhabilidades, impugnación ciudadana, audiencia de sustentación del plan de trabajo y designación de la autoridad.

El Cpccs indicó que el texto íntegro del reglamento será publicado en su portal institucional para consulta pública.