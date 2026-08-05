El concurso para elegir Fiscal General del Estado se queda con 26 inscritos

El concurso para elegir al nuevo titular de la Fiscalía General del Estado sufrió una nueva modificación este 5 de agosto de 2026 tras confirmarse la salida de uno de sus participantes.

Con esta dimisión, la contienda institucional organizada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se redujo a un total de 26 aspirantes que continúan en la carrera por liderar el ministerio público en el Ecuador.

Renuncia voluntaria de un postulante en el concurso

La Comisión Ciudadana de Selección conoció un oficio remitido el 2 de agosto donde se oficializaba la dimisión del exagente fiscal de Pichincha, Luis Augusto Rosero Méndez.

En su comunicación formal dirigida a las autoridades del CPCCS, el profesional manifestó su decisión de desistir de forma voluntaria de la postulación, luego de haber alcanzado una puntuación de 38 sobre 50 posibles en la etapa de méritos.

El Pleno del organismo aprobó formalmente la salida del concursante durante la sesión del pleno.

Reducción de la lista de participantes

La nómina de aspirantes a la Fiscalía General del Estado ha experimentado múltiples filtros desde el inicio de las postulaciones en marzo de 2026, cuando se registraron 75 inscritos en total.

Tras la fase inicial de admisibilidad, el número se redujo a 28 contendientes. Sin embargo, con las posteriores bajas administrativas y voluntarias, la cifra oficial se fijó en 26 participantes activos dentro del concurso público.

Bajas previas y descalificaciones en la contienda

El camino hacia la titularidad de la Fiscalía General del Estado también registró la salida del exministro de Gobierno, José De La Gasca.

El aspirante fue descalificado por la Comisión de Selección tras una denuncia relacionada con la falta de presentación de la declaración de no tener conflictos de interés, optando por no apelar la resolución ante el Pleno del CPCCS.

Tras estos acontecimientos, la lista definitiva se asentó en 26 concursantes.

Etapa actual de impugnación ciudadana y escrutinio

Actualmente, el concurso para designar al máximo representante de la Fiscalía General del Estado se encuentra transitando por la fase de impugnación ciudadana y escrutinio público.

El presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, recordó que los expedientes de las objeciones presentadas fueron remitidos a la Comisión de Selección para su análisis de admisibilidad en un plazo reglamentario de cinco días, contemplando además las respectivas instancias de apelación ante el Pleno.

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