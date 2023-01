Candidatos cruzaron acusaciones en debate por la Prefectura del Guayas

La candidata Susana González (PSC) no acudió a la rueda de prensa posterior al debate electoral organizado en el Teatro Centro de Arte de Guayaquil. Foto: Cortesía @norisarroyave

Redacción Guayaquil (I)

Silencios, indiferencia y acusaciones. Eso fue lo que intercambió el grupo de candidatos en el debate por la Prefectura del Guayas, la noche del domingo 8 de enero de 2023. La actual Prefecta y candidata a la reelección, Susana González (PSC), se negó a interpelar a Francesco Tabacchi, candidato de Creo, aunque le correspondía por sorteo.

Además, González se negó a responder al ser interpelada por su excoideario, el exprefecto Nicolás Lapentti, quien ahora es candidato en alianza con Sociedad Patriótica. La obra del dragado del río Guayas, una de las banderas de la administración de la Prefecta, estuvo bajo el foco de los cuestionamientos por la falta de ejecución o por las condiciones de contratación.

A González le tocó por sorteo interpelar a Tabacchi. “Señora moderadora, estamos en un debate político y al señor (Tabacchi), al no ser político y no haber hecho nada por la provincia, no tengo nada que preguntarle”, dijo ella.

Tabacchi se mostró incrédulo ante la salida de la candidata, abrió los brazos y se encogió de hombros. Y como respuesta a la indiferencia de su contrincante remarcó que la provincia necesita diálogo.

“No es necesario ser político (para hablar de la provincia). Yo soy productor, soy emprendedor y soy ganadero (...) me cansé de que ustedes los políticos no resuelvan los problemas de la provincia”, dijo Tabacchi.

La periodista Luisa Delgadillo moderó el debate por la Prefectura del Guayas, transmitido desde el Teatro Centro de Arte de Guayaquil. Por primera vez estos foros de discusión son de carácter obligatorio para candidatos a las prefecturas y para las alcaldías a nivel nacional, con más de 100 000 votantes. Las Elecciones Seccionales 2023 se desarrollarán en el país el próximo 5 de febrero.

Debate por la Prefectura del Guayas: cruce entre excoidearios

Luego, a Lapentti le tocó interpelar a González, ambos hasta hace poco miembros del Partido Social Cristiano (PSC). Lapentti, prefecto del Guayas entre 1992 y 2009,​ explicó que tuvo que desafiliarse y buscar una alianza con otros movimientos, dado que el PSC se decidió por González como candidata.

El exprefecto acusó de "ineficiente" a la administración de Susana González. Y dijo que con la tercera parte del presupuesto actual él construyó una larga lista de obras. “¿Cuántos espacios ha construido usted , aparte de pintarrajear con propaganda política toda la provincia del Guayas?”, le cuestionó Lapentti.

En tanto, González dijo que preferiría abstenerse de responder y le contraatacó. “Usted tiene mucho que explicar sobre cuáles fueron las condiciones en las que concedió las concesiones de la provincia del Guayas”, le dijo González al exprefecto.

También cuestionó a Lapentti por -según ella- haber cedido a las concesionarias viales de Guayas un 4% de los ingresos que les correspondían a la provincia, en lo que llamó un gran negociado. “Además, las cuentas claras que usted le debe a la provincia. Porque nunca en sus 17 años de administración rindió cuentas o auditó a las concesionarias”, dijo.

Los medios de comunicación también echaron en falta a la actual Prefecta -ahora en licencia por campaña- en la rueda de prensa posterior al debate por la Prefectura del Guayas. González no asistió a la rueda de prensa.

En ese segundo grupo también debatieron Norma Quiñónez, Suma; Alejandro Gallo, Renovación; y Jorge Triviño, Pachakutik. Mientras que en un primer grupo debatieron Marcela Aguiñaga, Revolución Ciudadana; Andrés Guschmer, Reto; Édgar León, Avanza; Richard Intriago, Izquierda Democrática; Danilo Félix Ordóñez, Democracia Sí; Héctor Vanegas, Mover; y Juan Cervantes Gómez, Unidad Popular.

