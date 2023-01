Candidata a la Prefectura de Azuay abandona debate

Para el segundo debate fueron convocados otros cinco aspirantes, entre ellas Dora Ordóñez. Foto: Twitter CNE

Lineida Castillo (I)

El segundo grupo de debate obligatorio de los aspirantes a la Prefectura de Azuay, tuvo una novedad. Dora Ordóñez, de la alianza Hagámoslo con Shungo, abandonó la entrevista a los 15 minutos por problemas de salud.

La cita empezó a las 20:35, una vez concluido el primer debate entre los cinco aspirantes, definidos mediante sorteo público. Para el segundo fueron convocados Ordóñez, Ruth Caldas, Magali Quezada, Diego Monsalve y Marcelo Cabrera.

La jornada siguió el mismo formato: la presentación de un video de 30 segundos de cada postulante. En otros 45 segundos cada uno presentó las prioridades que tendrá su administración en caso de obtener el favor popular.

Cuando respondía la primera pregunta del moderador, sobre seguridad y convivencia, Ordóñez sufrió el resquebrajamiento. “No me siento bien, no me siento bien”, dijo con voz pausada y agachó un poco la cabeza.

El moderador, Hernán Samaniego, ofreció disculpas y pasó al siguiente candidato mientras se recuperaba. Pero finalmente fue sacada del set Unsión TV y no se reintegró más. No se aclaró cuál fue el quebranto de su salud

Esto llevó a cambiar una parte del formato respecto a las interpelaciones entre los candidatos. Esto también había sido definido con anterioridad por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo que organizó el debate.

