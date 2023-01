¿Cómo cambiar mi domicilio electoral?

Las personas que realicen el proceso del cambio de domicilio electoral no se habilitará para las elecciones del próximo 5 de febrero de 2023. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Orlando Silva (I)

Si una persona realiza el cambio de domicilio electoral, este se habilitará para las próximas elecciones. Es decir, en caso de que una persona haga este proceso no cambiará el recinto electoral al que debe acudir el 5 de febrero de 2023. Existen dos métodos para cambiar el domicilio electoral en caso de requerirlo.

Este proceso duró un mes y estuvo abierto hasta el pasado 14 de mayo de 2022; las personas podían cambiar su lugar de votación para que esté habilitado en los comicios de 2023. El objetivo del cambio de domicilio para votar es acercar al usuario a su lugar de residencia o trabajo al recinto electoral.

Pasos para cambiar su domicilio electoral

Vía web:

Iniciar sesión en el siguiente link.

Ingresar al apartado Cambios de Domicilio Electoral.

Deberá ingresar la nueva dirección electoral donde votará.

Ingresará: provincia, parroquia, cantón y zona.

Luego deberá llenar información sobre la dirección domiciliaria.

Al finalizar deberá guardar la solicitud.

Requisitos:

Formulario de cambios de domicilio electoral firmado.

Cédula de identidad escaneada (de ambos lados) o pasaporte con datos legibles.

Fotografía del rostro del ciudadano, portando su cédula de identidad del lado de la fotografía.

Planilla de servicio básico u otros documentos en los cuales se identifique la dirección del domicilio civil. En el caso de Galápagos se incluirá el carné de residencia temporal o permanente.

Presencial:

Acercarse a la Delegación Provincial Electoral de su ciudad de residencia.

Presentar la cédula original de identidad.

Además, presentar un recibo de servicio básico.

Para realizar estos cambios es importante que el ciudadano no tenga multas con el CNE en caso de no acudir a votar en elecciones pasadas, no asistir a una mesa electoral o no haberse capacitado si fue miembro de una junta receptora del voto.

Multas

El ciudadano que no realice la capacitación del CNE tendrá una sanción económica del 10% del Salario Básico Unificado (SBU), es decir, con base a la remuneración de este 2023, deberá cancelar USD 42,50.

La persona que no asista a su Mesa electoral para formar la Junta receptora del voto será sancionada con el 15% del SBU y, según la remuneración de este 2023, tendrá que pagar USD 63,75.

Si una persona abandona la mesa sin justificar, tendrá un castigo de 11 a 20 salarios básicos, que según el ingreso en este 2023 se deberá pagar entre USD 4 675 y USD 8 500. Esta es una infracción que se considera grave.

La multa por no asistir a votar es del 10% del SBU, USD 42,50.

Si una persona no puede acudir a su recinto electoral, podrá ir a otro establecimiento cercano donde deberá presentar su cédula para recibir un certificado de presentación. Sin embargo, recibirá la multa por no acudir a votar y este documento solo le habilitará para realizar procesos donde se solicite la papeleta de votación.

