Audio filtrado pone en duda la no injerencia entre poderes del Estado

Fotografía de archivo del Consejo de Participación que debe elegir al Superintendente de Bancos. Foto: Cortesía

Karina Sotalín. Redactora (I)

La conversación, en un audio filtrado, sobre el rechazo del Gobierno al designado superintendente de Bancos, desató críticas hacia el Gobierno y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y al aspirante a la Superintendencia. Analistas observan que el hecho abona a la injerencia entre poderes del Estado.

En el audio revelado por el canal Teleamazonas, Aparicio Caicedo, consejero Presidencial, y el designado a la Superintendencia de Bancos, Raúl González, supuestamente mantienen una conversación de fecha 16 de julio.

“Tú me diste tu palabra ayer (15 de julio) de algo y no lo cumpliste”, le reclama el Consejero.

González preguntó: “¿Qué es lo que se indicó? Que no iba a existir el quórum”. Caicedo le contesta: “Te dije que se iba a suspender” .

Se trata de la sesión extraordinaria 28 del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) en la que González, único postulante que quedaba de la terna enviada por el presidente Guillermo Lasso, debía exponer su plan de trabajo.

“Si es que eres un ambicioso, y no te das cuenta que lo indigno es que sigas en una terna en la que el Presidente de la República no te quiere, vamos adelante. Ojalá te presentes el martes, y vas a ver lo que pasa”, le advirtió Caicedo.

El 15 de julio sí hubo el quórum reglamentario con cuatro miembros y González se presentó a la sesión. Sin embargo, fue declarada con carácter permanente y se dio un receso por orden de Hernán Ulloa, titular del Cpccs, al existir una excusa del consejero Francisco Bravo, ausente por calamidad doméstica. Este pidió la reinstalación posterior. Tampoco hubo presencia de la vicepresidenta Fernanda Rivadeneira ni de la consejera Ibeth Estupiñán. La sesión se reinstaló el 19 y continuó el 20 de julio.

¿Posible injerencia?

Para Alfredo Espinoza, analista político e integrante del colectivo Voces por la Democracia, se sospecha de una posible injerencias del Ejecutivo sobre el Cpccs. “Las coincidencias y errores de buena fe en política no existen”, dice en relación a la sesión del 15 de julio que no se desarrolló y a la supuesta afirmación de Caicedo sobre la suspensión de la sesión, que se escucha en la grabación.

Según el analista, el contenido de la filtración da pie a dos hipótesis: la falta de prolijidad por parte del Ejecutivo a la hora de revisar los antecedentes políticos de postulantes para una terna; o que pudo existir un acuerdos para la designación de determinadas autoridades.

Estima que los términos en los que se mantuvo la conversación filtrada “es repugnante”, pero señala que el problema central no es ese sino las funciones que cumple el Cpccs. En ese sentido, Espinoza cree que se vuelve relevante quitarle a esa institución la facultad de designar autoridades de control, como la de la Contraloría, la Fiscalía y las superintendencias.

“El momento que eso ocurra, como lo plantea Voces por la Democracia, el Cpccs dejará de ser apetecido por el resto de Funciones del Estado y perderá notoriedad política. Es por esto”, puntualiza Espinoza.

El analista político Daniel Crespo también cree que las afirmaciones de Caicedo abonan a sustentar que existe una injerencia entre poderes del Estado.

“Por un lado, la falta de cuadros (del Ejecutivo) es algo visible. Sobre el acuerdo con el correísmo es más difícil ser taxativo de decir que sí existe ese acuerdo, porque el Gobierno siempre lo va a negar. ¿Existen cosas que de forma indirecta nos hacen pensar que existió ese acuerdo? La respuesta es sí”, evaluó.

“Es lo que no se dice (en el audio) lo que nos debe preocupar, porque hay algo de lo que se ha conversado previamente”, advierte Crespo. “Estamos hablando de la injerencia del Ejecutivo en otras funciones del Estado”.

Audio filtrado

La exigencia de renuncia a González se conoció con el audio filtrado a la prensa, pero el artículo 78 del Código Orgánico Integral Penal establece pena privativa de libertad de uno a tres años para quien grabe, sin autorización legal, comunicaciones privadas o reservadas, la norma no se aplica a información pública.

Por el contenido del audio, es difícil que haya habido consentimiento de Caicedo para ello.

Las versiones

Este Diario pidió una versión de lo sucedido al consejero Caicedo, pero no respondió. Su asesor indicó que el funcionario no podía dar la entrevista. No obstante, en un comunicado publicado en su cuenta Twitter justifica el rechazo a González debido a “maniobras ilegales” en el proceso de designación.

“Perdió la confianza dada al integrar la terna cuando empezó a negociar políticamente, tras bastidores, durante el proceso, con asambleístas y otros actores políticos”, escribió Caicedo.

El presidente del Cpccs, Hernán Ulloa, tampoco habló debido a su agenda en actos protocolarios, pero se remitió a un comunicado difundido el martes, y que también firman los consejeros Rivadeneira, Estupiñán y Bravo.

Designación del funcionario

Raúl González nunca fue posesionado, una resolución judicial lo impidió debido a una acción que interpuso una veedora del proceso de designación, el Cpccs espera que el caso se resuelva en última instancia, pero continúa con un nuevo proceso.

La nueva terna enviada por el Ejecutivo ya está en manos del equipo técnico del proceso de designación para la Superintendencia de Bancos, en el Cpccs. Este equipo debe remitir un informe tras revisar requisitos e inhabilidades de los postulantes.