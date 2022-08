La Asamblea pone fecha y hora para diálogo con Ejecutivo

Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea, envió una comunicación al ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Foto: Archivo EL COMERCIO

El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (ind.) envió este jueves 18 de agosto una carta al ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. En ella, lo convocó para una primera reunión entre delegados de los dos poderes del Estado para consensuar “una hoja de ruta” de diálogo en materia de legislación.

“(…) La única manera de iniciar este proceso es el pragmatismo y no los discursos políticos, razón por la cual convoco a su autoridad y a los delegados del Gobierno Nacional que hayan sido designados, a la reunión de trabajo e inicio del diálogo y elaboración de la hoja de ruta correspondiente para el día martes 23, a partir de las 9:30 en el Palacio Legislativo”, dice el texto.

En el oficio Saquicela comprometió la participación de las bancadas legislativas, pero no tuvo una respuesta inmediata del Ejecutivo.

Diálogo estaba suspendido

Dos días atrás el propio Jiménez señaló que el diálogo estaba suspendido, después de que la mayoría de oposición incumplió una resolución judicial y posesionó a Raúl González como nuevo Superintendente de Bancos.

“Habrá votaciones en la Asamblea que no le gusten o le disgusten al Gobierno. Sin embargo, ese es el contrapeso de poderes necesario en democracia”, sostuvo Saquicela.

El coordinador de la bancada oficialista, Juan Fernando Flores, manifestó que “no hay condiciones, no hay voluntad, no hay hechos, solo palabras y al final del día el país espera más que palabras”.

“Aquí el tema es que se defina cuál es la agenda, porque además si no hay una transparencia en la agenda, no vamos a venir para una foto, saludarnos y tomarnos un café. Estamos hablando de que debemos sacar adelante el país. Y el día de hoy no hay claridad ni siquiera de cuál es la agenda de la propia Asamblea”, acotó.

Marcela Holguín, Marlon Cadena y Salvador Quishpe, coordinadores de bloque del correísmo (Unes), la Izquierda Democrática (ID) y Pachakutik (PK), señalaron que todo depende del Ejecutivo.

“Esperemos que sea una cosa segura, porque andan diciendo que queremos conversar, que el país del encuentro y después andan descalificando ellos mismos”, dijo Quishpe.

Nathalie Viteri (PSC) sostuvo que el Ejecutivo no puede condicionar el diálogo a un desenlace en el caso del Superintendente de Bancos.

“A nosotros nos preocupa la bipolaridad con la que se está manejando el Gobierno Nacional. Por un lado, dice una cosa, luego se otra. Ya no es solamente un doble discurso, sino también creo que ya es un problema de cambiar de discurso”, anotó Marlon Cadena.

La propuesta de Saquicela es que la Asamblea y el Ejecutivo conformen una comisión mixta para encontrar consensos previos en proyectos de ley y evitar bloqueos.