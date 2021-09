Asamblea defiende contrato de USD 100 000 para logística de eventos

Andrés García (I)

A través de un comunicado sin firma de responsabilidad difundido este domingo 19 de septiembre del 2021 la Asamblea defendió el contrato de USD 100 000 por el servicio de logística para reuniones, actos y ceremonias protocolarias, principalmente encabezadas por la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori.

El servicio se ofrecerá por un año, según reza el contrato, en actos como posesión de autoridades, informe a la Nación del Presidente, visitas de Jefes de Estado, presidentes de Parlamentos y Delegaciones Internacionales.

También para sesiones solemnes, ceremonias conmemorativas, entrega de acuerdos y condecoraciones, posesión de autoridades, recibimiento de comisiones generales, así como para eventos en territorio y para la agenda oficial de la Presidenta de la Asamblea.

COMUNICADO | Frente a los ataques y la desinformación promovida en las redes sociales. La Asamblea Nacional aclara lo siguiente: pic.twitter.com/ybeTAxJVss — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) September 19, 2021

“Los servicios en referencia son prestaciones regulares que no solo la Asamblea, sino varias instituciones, realizan cada año y en previsión de actividades debidamente planificadas, aprobadas, legalmente revisadas y autorizadas por informes de Contraloría y que no autorizan ningún anticipo de dinero si no se ejecuta un evento que lo requiera”, dice el texto.

Se indica que a través de la plataforma del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) se invitó a participar en el proceso precontractual a 1 594 oferentes y que los valores de cada ítem “son los más bajos de entre los presentados por todos los oferentes”.

También se argumenta que este tipo de contratos no son exclusivos de la actual administración de Guadalupe Llori. “En anteriores administraciones el presupuesto asignado para la realización de eventos fue aproximadamente tres veces más alto”.

También se aclaró que el contrato firmado incluye eventos que realice la Asamblea Nacional en las 24 provincias del país. Se acusa a los críticos de este proceso, sin nombrarlos, de supuestamente buscar “desinformar a la ciudadanía”.

Dentro de los productos que se debe entregar, constan desayunos avaluados desde USD 15 a USD 24, almuerzos de USD 12 a USD 45 y cenas desde USD 31 hasta USD 50. El valor ofertado para la alimentación debe incluir servicio, montaje, mesas, sillas, transporte y menaje.