Arzobispo de Quito niega pronunciamiento de Iglesia católica sobre la consulta popular

El arzopispo de Quito, Alfredo Espinoza, negó haber emitido un pronunciamiento por la consulta popular. Foto: Facebook Arquidiócesis de Quito

Redacción Elcomercio.com

El arzobispo de Quito, monseñor Alfredo Espinoza, negó este jueves 2 de febrero de 2023 haberse pronunciado sobre la consulta popular, que se realizará en Ecuador el próximo domingo 5.

"No me he pronunciado sobre la consulta popular popular, no es mi papel hacerlo" dijo el representante de la Iglesia Católica en un comunicado publicado en la redes sociales de la Arquidiócesis de Quito.

El religioso emitió el comunicado luego de supuestas publicaciones en redes sociales sobre el próximo referendo que el gobierno de Guillermo Lasso llamó a las urnas para responder sobre 8 preguntas que se refieren a temas de seguridad, administrativos y de atribuciones de autoridades.

"La Conferencia Episcopal Ecuatoriana, voz de la Iglesia del Ecuador, no ha sacado ningún comunicado en estas elecciones. La opinión de uno u otro sacerdote no es la voz de la Iglesia" católica, reiteró el Arzobispo.

Finalmente, el Monseñor invitó a los ciudadanos a reflexionar y meditar el voto "como un deber cívico, porque todos construimos este país".

Cierre de campaña para elecciones y consulta

Los candidatos a alcaldes, prefectos, concejales, miembros de las juntas parroquiales e integrantes del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) están habilitados para realizar campaña hasta la medianoche de este 2 de febrero de 2023.

Lo mismo ocurre para las organizaciones que promueven el "sí" y el "no" en la consulta popular.

Desde las primeras horas del viernes 3 de febrero rige el denominado 'silencio electoral', que impide a los candidatos y organizaciones políticas realizar campaña.

La medida incluye "la difusión de publicidad electoral, opiniones o imágenes, en todo tipo de medios de comunicación y medios digitales, que induzcan a los electores sobre una posición o preferencia electoral", según dispone el artículo 270 del Código de la Democracia.

En la prohibición también se incluye a mítines, concentraciones o cualquier otro programa electoral.

