Aquiles Alvarez es operado de emergencia por una afección en la vesícula

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

El cuadro médico del alcalde de Guayaquil derivó en una intervención quirúrgica inmediata durante la noche de este viernes 2 de octubre de 2026. Tras someterse a chequeos preliminares en la Clínica Alcívar, en el sur de la urbe porteña, los especialistas determinaron que Aquiles Alvarez presentaba un cuadro de vesícula inflamada que demandaba una operación urgente sin postergación para el día siguiente.

Intervención quirúrgica y estado de salud de Aquiles Alvarez

El procedimiento quirúrgico, previsto inicialmente bajo la modalidad laparoscópica con una duración estimada de entre una hora y una hora y media, comenzó pasadas las 21:30. De acuerdo con las precisiones brindadas por su abogado defensor, Julio César Cueva, no se anticipaban complicaciones durante la práctica médica; no obstante, el burgomaestre deberá permanecer al menos 48 horas bajo observación y cuidados clínicos para verificar su evolución posoperatoria y prevenir contratiempos.

Traslado terrestre bajo resguardo y activación de Código Plata

La movilización de Aquiles Alvarez desde la Cárcel del Encuentro, situada en la provincia de Santa Elena, se concretó por vía terrestre a bordo de una ambulancia que arribó a la casa de salud cerca de las 19:15.

Pese a que en primera instancia se contempló el uso de un helicóptero para agilizar el trayecto, las condiciones meteorológicas desfavorables y la valoración del estado del paciente impidieron la alternativa aérea. En los exteriores del centro médico, la Policía Nacional mantuvo activo el protocolo Código Plata para reforzar la seguridad perimetral mediante un despliegue conjunto de efectivos policiales y militares.

Reclamos familiares y antecedentes médicos del paciente

A su llegada a la clínica, el funcionario descendió del vehículo de auxilio con esposas y el uniforme anaranjado del recinto penitenciario, realizando un saludo hacia los simpatizantes aglutinados en la zona.

Su cónyuge, Fiorella Ycaza, cuestionó la demora en la atención médica previa y señaló que la autorización del traslado se produjo luego de reiteradas peticiones y de que el paciente sufriera una nueva crisis. Asimismo, la defensa técnica expuso su inquietud por la pérdida de peso y las complicaciones nutricionales afrontadas durante el régimen carcelario, recordando que en julio pasado los médicos ya habían detectado cálculos vesiculares en una valoración similar.

Situación jurídica y pronunciamiento de las entidades de control

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) confirmó que el traslado fue autorizado tras la evaluación practicada por médicos del Ministerio de Salud Pública en el policlínico penitenciario.

Aunque sobre Aquiles Alvarez pesan dos sentencias condenatorias de primera instancia por las causas denominadas Triple A y Grillete, y se mantiene abierta la investigación en el caso Goleada, las resoluciones judiciales no se encuentran ejecutoriadas, motivo por el cual conserva formalmente su condición de alcalde de Guayaquil.

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