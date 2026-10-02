Aquiles Alvarez es trasladado de emergencia en helicóptero desde la Cárcel del Encuentro

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

Familiares del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, confirmaron que las autoridades lo trasladan de emergencia en un helicóptero desde la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, hasta Guayaquil. El traslado responde a complicaciones de salud relacionadas con su vesícula. Según la información preliminar, se prevé que la aeronave aterrice en el Hospital del Guasmo Sur.

El abogado del Alcalde también confirmó el traslado y señaló que Alvarez recibirá atención médica en la Clínica Alcívar, en Guayaquil. Sin embargo, su defensa indicó que todavía desconoce las causas específicas de la emergencia y la gravedad del estado de salud del funcionario. Tanto sus familiares como sus abogados se dirigen al lugar para verificar lo ocurrido y evaluar las decisiones que correspondan en su interés.

La defensa de Aquiles Alvarez confirma el traslado médico

A través de un pronunciamiento, el abogado de Alvarez informó sobre el traslado desde el centro penitenciario hasta Guayaquil. El defensor precisó que el Alcalde necesita atención médica, aunque aclaró que aún no dispone de información sobre los motivos de la emergencia ni sobre la gravedad de las complicaciones.

La familia y el equipo jurídico del funcionario también se movilizan para conocer de primera mano su situación. Según el abogado, su presencia permitirá verificar las condiciones de salud del Alcalde y tomar las decisiones que consideren necesarias en su interés.

Por el momento, la información disponible no permite establecer un diagnóstico confirmado. Aunque las primeras referencias apuntan a problemas en la vesícula, la defensa no ha precisado si esa es la causa del nuevo traslado de emergencia.

La situación permanece en desarrollo mientras sus familiares y abogados buscan confirmar los detalles de lo ocurrido en la Cárcel del Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena.

URGENTE



Como abogado de Aquiles Álvarez CONFIRMO que en este momento está siendo trasladado a Guayaquil para ser atendido médicamente en la Clínica Alcivar… desconocemos los motivos o la gravedad del asunto.



Su defensa y su familia se están trasladando al sitio para verificar… — Dr. Julio César Cueva (@DrJulioCueva) October 2, 2026

En julio también fue trasladado por problemas en la vesícula

Este episodio ocurre después de un traslado médico de emergencia que Alvarez afrontó en julio. El miércoles 8 de julio, el Alcalde salió de la Cárcel del Encuentro en un helicóptero con destino a una clínica privada de Guayaquil, luego de una presunta descompensación de su estado de salud.

En aquella ocasión, las primeras versiones relacionaron el problema con cálculos en la vesícula. Su defensa recordó entonces que ya había advertido sobre esta condición y sobre las posibles complicaciones que podía provocar.

“Nosotros ya habíamos anunciado que él tenía las piedras en la vesícula y que eso se le podría complicar, primariamente creemos que se trata de eso, pero no está confirmada la información de su diagnóstico”, señaló su equipo jurídico en ese momento.

Tras aquel traslado, el Alcalde permaneció en una casa de salud situada en el sur de Guayaquil. Durante su estancia, policías y militares resguardaron las instalaciones para garantizar su seguridad.

Ahora, el nuevo traslado desde la cárcel vuelve a poner la atención sobre su estado de salud. No obstante, su defensa insiste en que todavía desconoce los motivos específicos y la gravedad de la situación actual.

La información continúa en desarrollo, mientras los familiares y abogados del Alcalde se movilizan para verificar su condición y conocer los detalles de la atención médica.

Te recomendamos