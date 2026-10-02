Fiorella Ycaza alerta por la salud de Aquiles Álvarez: ‘Está en riesgo’

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, está a la espera de ser trasladado de emergencia desde la cárcel del Encuentro, en Manta, a una casa de salud privada en Guayaquil. Su esposa, Fiorella Ycaza, afirmó que la salud del funcionario estaría en riesgo.

Fiorella Ycaza se refiere a la salud de Aquiles Alvarez

A pocos minutos de conocerse la noticia sobre el estado de salud de Álvarez, su esposa, Fiorella Ycaza, se pronunció en redes sociales y responsabilizó al Gobierno de Ecuador por la integridad del alcalde de Guayaquil. “Responsabilizo al Gobierno Nacional de cualquier cosa que pueda ocurrirle mientras esté bajo su custodia”, dijo.

“Lo he venido denunciando. La salud de Aquiles, alcalde de Guayaquil, está en riesgo. Sus derechos han sido vulnerados durante meses”, agregó.

Aquiles Alvarez en espera de ser trasladado

En una actualización publicada a las 13:47, su abogado Julio César Cueva, informó que Alvarez no está en condiciones de volar aún; esto sumada a las condiciones climáticas que no son favorables para volar.

Por esta razón se estima que su traslado se dé en un aproximado de tres horas, es decir aproximadamente a las 17:00. El alcalde sería llevado a una casa de salud privada al sur de Guayaquil, pero su abogado no está de acuerdo con esto y defiende que debería ser atendido en Ceibos.

David Norero, también abogado de Alvarez, afirmó que su salud ha empeorado. “Se volvió a sentir mal por la piedras en la vesícula que ya no son 2, son 14”, informó a este Diario.

Sería el segundo traslado de Alvarez este año

Este nuevo episodio ocurre después de otro traslado médico de emergencia que Alvarez afrontó en julio pasado. El miércoles 8 de julio, el alcalde salió de la Cárcel de El Encuentro en un helicóptero con destino a una clínica privada de Guayaquil, tras una presunta descompensación de su estado de salud.

En aquella ocasión, las primeras versiones relacionaron su condición con cálculos en la vesícula. Su defensa recordó entonces que ya había advertido sobre este problema de salud y sobre las posibles complicaciones que podía generar.

“Nosotros ya habíamos anunciado que él tenía las piedras en la vesícula y que eso se le podría complicar. Primariamente creemos que se trata de eso, pero no está confirmada la información de su diagnóstico”, señaló su equipo jurídico en ese momento.

Tras el traslado, el alcalde permaneció en una casa de salud ubicada en el sur de Guayaquil. Durante su estancia, policías y militares resguardaron las instalaciones para garantizar su seguridad.

Ahora, un nuevo traslado desde la cárcel vuelve a poner el foco sobre su estado de salud. Sin embargo, su defensa señala que aún desconoce las causas específicas y la gravedad de la situación actual.

La información continúa en desarrollo, mientras familiares y abogados del alcalde se movilizan para verificar su condición.

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