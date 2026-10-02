SNAI detalla por qué Aquiles Alvarez requiere atención médica en Guayaquil

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

Aquiles Alvarez requiere atención médica especializada por una afección en la vesícula, informó el SNAI este 2 de octubre de 2026. El traslado desde el Centro de Privación de Libertad Santa Elena Número 1, cárcel El Encuentro, a una casa de salud de Guayaquil está previsto para la tarde de este viernes.

La decisión se tomó después de una valoración realizada por personal del Ministerio de Salud Pública en el policlínico del centro penitenciario, según el comunicado.

Médicos determinaron que Aquiles Alvarez necesita atención especializada

Alvarez fue atendido y evaluado por los médicos que prestan servicios en el establecimiento penitenciario de Santa Elena.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores informa: pic.twitter.com/4xrBWoSzO0 — SNAI Ecuador (@SNAI_Ec) October 2, 2026

Tras la valoración, el personal determinó que requiere atención en un establecimiento de salud con capacidad para tratar la afección en la vesícula.

El SNAI no precisó el diagnóstico específico ni el tratamiento que recibirá.

SNAI coordinará el traslado a una casa de salud

El comunicado señala que Alvarez recibirá la atención correspondiente en Guayaquil, aunque no identifica el establecimiento al que será llevado.

⟫ https://t.co/DD6OqrPUJG | 🚨 Familiares del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, confirmaron el estado de salud del Alcalde de Guayaquil pic.twitter.com/hjBapNvmIX — El Comercio (@elcomerciocom) October 2, 2026

La entidad indicó que coordinará las acciones necesarias para el traslado y la atención médica conforme a los procedimientos establecidos.

El pronunciamiento anuncia el traslado para la tarde del 2 de octubre, pero no confirma que ya se haya realizado.

Aquiles Alvarez traslado de emergencia a Guayaquil; preguntas frecuentes

❓¿Por qué Aquiles Alvarez será trasladado a una casa de salud? El SNAI informó que Aquiles Alvarez requiere atención médica especializada por una afección en la vesícula.

La decisión se tomó después de una valoración realizada por personal del Ministerio de Salud Pública en el policlínico del Centro de Privación de Libertad Santa Elena N.º 1. ❓¿Qué diagnóstico tiene Aquiles Alvarez? El SNAI no informó un diagnóstico específico.

El comunicado únicamente señala que Alvarez presenta una afección en la vesícula y que necesita atención en un establecimiento de salud con capacidad especializada. ❓¿A qué hospital será trasladado Aquiles Alvarez? El SNAI informó que recibirá atención médica en Guayaquil.

Sin embargo, el comunicado no identifica la casa de salud a la que será trasladado. ❓¿Cuándo está previsto el traslado de Aquiles Alvarez? El traslado está previsto para la tarde de este viernes 2 de octubre de 2026.

El pronunciamiento del SNAI anuncia la movilización, pero no confirma que ya se haya concretado. ❓¿Quién determinó que Aquiles Alvarez necesita atención especializada? La valoración fue realizada por médicos del Ministerio de Salud Pública que prestan servicios en el centro penitenciario de Santa Elena.

Después de examinarlo, el personal médico determinó que requiere atención especializada fuera del establecimiento penitenciario.

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