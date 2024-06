La periodista cubana Alondra Santiago, residente en Ecuador desde hace 20 años, enfrenta la revocatoria de su visa tras una serie de controversias relacionadas con sus actividades en el país. La decisión ha generado un amplio debate en redes sociales y medios de comunicación.

La polémica se originó cuando Santiago publicó un video en redes sociales interpretando una canción que incluía fragmentos del Himno Nacional de Ecuador. Estaba acompañado de críticas al presidente Daniel Noboa y la situación política del país.

Esto llevó a que varios ciudadanos presentaran denuncias ante la Fiscalía, acusándola de alterar un símbolo patrio​.

En respuesta a las críticas, Santiago aseguró que no modificó la letra del Himno, sino que utilizó una licencia musical para crear una obra nueva, sin alterar el decoro del símbolo nacional.

El martes 25 de junio de 2024, la Cancillería de Ecuador emitió una resolución que revoca la visa de la periodista cubana Alondra Santiago. Esta decisión se basa en documentos presentados por el Ministerio del Interior, los cuales han sido clasificados como secretos.

La resolución de la Cancillería, publicada en las redes sociales por activistas políticos, no especifica cuáles fueron las infracciones cometidas por Santiago que motivaron la revocatoria de su visa.

El documento pide se notifique a la Embajada de Cuba en Ecuador de esta decisión, así como al Ministerio del Interior y a la Dirección de Registro Civil para que ejecuten lo resuelto.

Lo que antes fue una noticia falsa, hoy se hizo realidad.

Me llegó notificación de “revocatoria de visa” por parte de Cancillería.



Esto es sin duda un atentado a la libertad de prensa/expresión. Este gobierno quiere silenciarme a toda costa pero NO me quedaré en silencio.

