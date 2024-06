En un comunicado oficial, el Ministerio del Interior informó este martes 25 de junio sobre la revocatoria de la visa de Alondra Santiago Rodríguez.

La medida se tomó tras recibir una alerta del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) y en cumplimiento con las competencias del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La resolución 0000057, emitida por este último, revocó el acto administrativo que concedía la visa a Santiago, amparándose en la Ley Orgánica de Movilidad Humana.

El comunicado del Ministerio del Interior detalló que la alerta, clasificada como ‘Secreto’, fue trasladada inmediatamente al Ministerio de Relaciones Exteriores a través del Viceministro de Movilidad Humana.

COMUNICADO OFICIAL | A la ciudadanía: pic.twitter.com/jpr8xaEL1w — Ministerio del Interior Ecuador 🇪🇨 (@MinInteriorEc) June 25, 2024

Esta acción se enmarca dentro de las competencias y obligaciones del Ministerio del Interior para garantizar la seguridad y el orden público. Según el documento, el Ministerio de Relaciones Exteriores revocó la visa de Santiago invocando facultades privativas establecidas en la Ley Orgánica de Movilidad Humana.

Declaraciones de Alondra Santiago sobre la revocatoria de su visa

Alondra Santiago, en declaraciones al medio digital La Posta, respondió a esta decisión con sorpresa e incredulidad. “Sigo sin creerlo, estoy en un estado de negación porque ya había escuchado que estas cosas podían pasar. Había unas alertas y unos videos que circulaban que a mí me quitaban la visa”, expresó Santiago.

Lo que antes fue una noticia falsa, hoy se hizo realidad.

Me llegó notificación de “revocatoria de visa” por parte de Cancillería.



Esto es sin duda un atentado a la libertad de prensa/expresión. Este gobierno quiere silenciarme a toda costa pero NO me quedaré en silencio.

Esa… https://t.co/R5BCYQorcA pic.twitter.com/g84PmUhVzm — Alondra Santiago (@cubalondra) June 25, 2024

La preocupación de Santiago va más allá de la deportación. “Mi temor es que mañana yo salga y que esté la policía y me quiera detener de forma arbitraria”, dijo Santiago. Asimismo, expresó que incluso esté teme que se pueda utilizar en su contra las declaraciones que da para se efectúe alguna denuncia penal.

Santiago también explicó la naturaleza de su visa: “Es un proceso de cinco días para comenzar el proceso de deportación. Mi visa es una visa de amparo, quiere decir que mi madre me ampara a mí. Yo llegué a Ecuador a los 13 años debido a que en Cuba no tenía a nadie que me pudiera cuidar y mi visa es de amparo, mi madre Doménica es ecuatoriana”.

Alondra Santiago y su preocupación por el informe de Cancillería

La preocupación de Santiago se intensifica ante lo que considera acusaciones infundadas: “En este informe de Cancillería se menciona como un atentado a la seguridad ciudadana y protección interna y orden público, y que tienen documentos secretos. Esto es lo que me produce mucho temor, porque hoy es conmigo, pero mañana puede ser con cualquier ciudadano que el Gobierno se pueda inventar”, concluyó.

El Ministerio del Interior reiteró que su actuación se basa en criterios técnicos y en estricto respeto a la institucionalidad y competencias de cada entidad, y solicitó a los medios de comunicación y a los interesados acudir al Ministerio de Relaciones Exteriores para más información.