Alondra Santiago es una periodista cubana que ha residido en Ecuador durante 20 años. Se ha desempeñado como reportera de televisión y locutora de radio, además de ser una activa comunicadora en redes sociales.

Alondra Santiago tiene 33 años y llegó al Ecuador cuando tenía 13 años. Es licenciada en Periodismo Internacional y en Actuación. Además, tiene una maestría en Periodismo y Gestión de la Comunicación.

Ha trabajado como reportera de televisión, locutora de radio y articulista. Es conocida por su activismo feminista y sus críticas al gobierno ecuatoriano​.

También se considera una mujer de izquierda y ha sido una voz crítica contra el gobierno ecuatoriano, especialmente contra el presidente Daniel Noboa.

Santiago fue docente en la Universidad Técnica de Manabí, donde trabajó como profesora de tiempo completo durante varios meses en 2022.

A pesar de su éxito profesional, ha enfrentado controversias y críticas, especialmente después de publicar un video en el que intercaló el coro y estrofas del Himno Nacional del Ecuador con versos de su propia autoría, lo que llevó a denuncias por supuesta violación de los símbolos patrios​.

Este acto generó una ola de reacciones negativas, incluyendo una denuncia ante la Fiscalía, acusaciones de racismo y xenofobia, y finalmente, la revocación de su visa de residencia en el país​.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador emitió una resolución el martes 25 de junio de 2024 contra la ciudadana cubana Alondra Santiago Rodríguez. Ahora procede la deportación.

Lo que antes fue una noticia falsa, hoy se hizo realidad.

Me llegó notificación de “revocatoria de visa” por parte de Cancillería.



Esto es sin duda un atentado a la libertad de prensa/expresión. Este gobierno quiere silenciarme a toda costa pero NO me quedaré en silencio.

Esa… https://t.co/R5BCYQorcA pic.twitter.com/g84PmUhVzm