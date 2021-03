De 70 262 vehículos que se presentaron a la revisión en Quito, solo 48 000 aprobaron; ¿cómo reanudar el trámite?

Más de 70 000 automotores se han presentado a la revisión técnica vehicular (RTV) en Quito desde que arrancó el proceso el pasado 1 de febrero del 2021. De ese número, 48 000 aprobaron el trámite y el resto debe volver a someterse a ese procedimiento para luego continuar con la matriculación.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) registró un incremento del 23% en vehículos con placa terminada en dígito 1 que accedieron a la RTV el mes pasado, en comparación con el mismo mes del 2020. Esto, según la entidad, se debe al incremento de turnos y extensión de horarios planificado para atender la demanda de citas de la ciudadanía para cumplir con el proceso.



En el segundo mes del 2021 se efectuaron 70 262 revisiones, lo cual representa un 56% más del promedio mensual que se atendía en años anteriores. Así lo indicó el lunes 1 de marzo del 2021, Sebastián Laso, director de Matriculación de la AMT. En promedio se realizan 45 000 revisiones mensuales en los seis centros autorizados: Los Chillos, Carapungo, El Inca, Florida, Guajaló y Guamaní.



El funcionario señaló que los automotores que no aprobaron la RTV pueden someterse hasta cinco pruebas. La segunda no tiene valor, pero el conductor debe tomar un turno y presentarse a las evaluaciones.



La tercera tiene un costo que equivale al 50% de la primera; es decir, USD 14,44 en el caso de vehículos livianos. Si un carro debe someterse a una cuarta revisión debe cancelar el precio total de la RTV (USD 28,88 para livianos). Lo mismo en la quinta.



Laso aseguró que 720 vehículos se presentaron el último domingo 28 de febrero a los centros de RTV de San Isidro de El Inca, Carapungo y Guamaní, desde las 07:30 hasta las 11:30. Allí se ampliaron los horarios de atención para dar facilidades a los carros que no pasaron la primera revisión y sus placas terminan en dígito 1.



Este trámite estuvo suspendido por la emergencia sanitaria generada por el covid-19. Se trata de un requisito indispensable para la matriculación en línea. Para este mes deben pueden matricularse los automotores cuyas identificaciones finalizan en 2. Para ello sus propietarios deben seguir los siguientes pasos:



1. Consultar los valores pendientes y generar una orden de pago en www.amt.gob.ec



2. Cancelar los montos adeudados en cualquier institución financiera.



3. Generar una cita previa en el portal de la AMT en el horario y centro que desee el usuario, así como el día en que el vehículo pueda circular, según el último dígito de la placa.



4. Acudir al centro de revisión vehicular con 15 minutos de anticipación a la hora de la cita.



5. Indicar el comprobante de pago de manera electrónica (opcional) y portar la matrícula del vehículo.



Los seis centros habilitados atienden al público de lunes a viernes de 07:30 a 16:30 y los sábados de 07:30 a 11:30. Los usuarios podrán agendar su cita previa en el centro de su preferencia. Según datos de la AMT, en cada uno de esos establecimientos se atiende 2500 vehículos por día.



En esas dependencias se han tomado medidas de bioseguridad como desinfección de personas y vehículos al ingreso y salida, toma de temperatura, verificación de buen uso de tapabocas, distancia física, cumplimiento de aforo, así como la colocación de alcohol.