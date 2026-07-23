¿Qué productos tendrán arancel 0% con el TLC entre Ecuador y Canadá?

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca presentó el listado de productos que pasarán a tener arancel 0% una vez que entre en vigor el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Ecuador y Canadá. La eliminación de estos gravámenes beneficiará tanto a las exportaciones ecuatorianas como a los bienes canadienses que ingresen al mercado nacional.

Este acuerdo se suscribirá el 24 de julio de 2026, pero sus beneficios comenzarán a aplicarse únicamente después de que ambos países completen sus procesos legales internos. Según el Gobierno, el objetivo es fortalecer el intercambio comercial y ampliar el acceso a uno de los mercados con mayor poder adquisitivo de América del Norte.

Exportaciones de Ecuador tendrán aranceles en 0%

Entre los principales productos ecuatorianos que ingresarán a Canadá con arancel 0% se encuentran:

Textiles y confecciones (del 18% al 0%)

Hortalizas en conserva (del 17% al 0%)

Agua mineral (del 11% al 0%)

Sardinas (del 11% al 0%)

Rosas (del 10,5% al 0%)

Confites (del 10% al 0%)

Muebles (del 9,5% al 0%)

Flores y capullos (del 8% al 0%)

Cerámicas (del 7,5% al 0%)

Chocolates (del 6% al 0%)

La cartera de Estado precisó que estos son algunos de los productos beneficiados y que el tratado contempla preferencias para un universo más amplio de bienes.

Análisis del impacto del TLC

Fernando Larrea, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, explicó a EL COMERCIO que el principal beneficio de un tratado de libre comercio no es únicamente la eliminación de aranceles, sino la posibilidad de que los exportadores compitan en igualdad de condiciones frente a empresas de otros países que ya cuentan con acuerdos similares con Canadá. Además, añadió que el aprovechamiento de estas preferencias dependerá también de que las empresas cumplan requisitos de origen, calidad y normas sanitarias.

Como publicó EL COMERCIO el 21 de julio de 2026, Ecuador y Canadá anunciaron la suscripción del TLC tras concluir las negociaciones del acuerdo, que busca ampliar el acceso de la oferta exportable ecuatoriana al mercado canadiense.

Canadá enviará tecnología y productos sin aranceles

El listado presentado por el Ministerio también detalla los productos que llegarán desde Canadá con arancel 0%. Entre ellos están:

Trigo para la elaboración de balanceados

Productos farmacéuticos

Celulares

Laptops

Fertilizantes

Productos de limpieza

Módems o enrutadores de red

Drones

Vehículos de carga para uso industrial

Artículos para cultura física o gimnasia

Alberto Acosta Burneo, editor de Dosis Semanal y economista, mencionó que este tipo de acuerdos también beneficia a la industria nacional porque facilita el acceso a insumos, maquinaria y tecnología a menores costos. Sin embargo, aclaró que la reducción del arancel no implica necesariamente una disminución equivalente en el precio final para el consumidor. Esto se debe a factores como transporte, logística, impuestos internos y márgenes de comercialización.

Apertura comercial y oportunidades futuras

A pesar de que la eliminación de aranceles mejora la competitividad de los productos ecuatorianos frente a otros proveedores internacionales, no asegura por sí sola un incremento en las exportaciones. Larrea sostiene que el resultado dependerá de la capacidad de las empresas para aprovechar el nuevo acceso preferencial y cumplir con las exigencias del mercado canadiense. En la misma línea, Acosta Burneo considera que el tratado constituye una herramienta para fortalecer el comercio bilateral. Sin embargo, su impacto económico dependerá del desempeño del sector productivo y de la implementación efectiva del acuerdo una vez que entre en vigor.

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