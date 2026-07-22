Ecuador impulsa exportaciones de 70 PYMES lideradas por mujeres hacia Canadá

El Gobierno de Daniel Noboa lanzó el proyecto regional Compete, que busca crear oportunidades a través de la participación en el mercado y el empoderamiento económico y comercial de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) dirigidas por mujeres en la región andina. Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer la capacidad exportadora de estas empresas y facilitar su ingreso al mercado canadiense.

Detalles del programa Compete

El programa fue presentado este miércoles 22 de julio de 2026, en Quito y Guayaquil, por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones (Mpcei), a través de PRO Ecuador, en colaboración con Trade Facilitation Office Canada (TFO Canadá). Se beneficiarán 70 empresas ecuatorianas, seleccionadas entre un total de 280 en la región andina.

La iniciativa incluye asistencia técnica especializada para empresas de sectores como agroalimentario, decoración del hogar, textiles y artesanías. Además, se enfocará en fortalecer capacidades para cumplir con los estándares exigidos por el mercado canadiense, incorporar criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), y mejorar el uso de herramientas digitales para la internacionalización.

Oportunidades comerciales hacia Canadá

Durante el lanzamiento del proyecto, se firmó un Memorando de Entendimiento entre el Mpcei y TFO Canadá, formalizando la cooperación para ejecutar el proyecto en Ecuador.

Como publicó EL COMERCIO el 21 de julio de 2026, Ecuador y Canadá suscribirán un Tratado de Libre Comercio (TLC) que permitirá al país acceder con condiciones preferenciales a un mercado de cerca de 39 millones de consumidores, en una estrategia que busca ampliar las oportunidades para los sectores exportadores ecuatorianos.

Crespo afirmó: “Canadá representa un mercado clave para nuestra oferta exportable y estamos convencidos de que iniciativas como esta permitirán que más empresas lideradas por mujeres fortalezcan su competitividad, amplíen su presencia internacional y generen mayor valor agregado para el país”.

Programa regional para fortalecer Pymes

El proyecto Compete también se desarrollará en Bolivia, Colombia y Perú, con el fin de fortalecer las capacidades comerciales de empresas dirigidas por mujeres mediante asistencia técnica, preparación exportadora y acceso a nuevos mercados. En Ecuador, las 70 empresas participantes recibirán apoyo para mejorar sus procesos de internacionalización y adaptarse a los requisitos comerciales y regulatorios del mercado canadiense.

Cooperación comercial con resultados previos

La alianza entre PRO Ecuador y TFO Canadá continúa una relación que ya permitió fortalecer a 165 Pymes ecuatorianas en sectores como frutas tropicales, cacao, alimentos procesados y sus derivados. Estos programas se enfocaron en facilitar el acceso a mercados internacionales.