Ecuador exportará 30 000 toneladas de arroz hacia Colombia

El Ministerio de Producción concretó una negociación para comercializar 30 000 toneladas métricas de arroz con Colombia. Las operaciones de ingreso a través del paso fronterizo de Rumichaca iniciarán el 25 de julio de 2026.

Detalles del acuerdo

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones formalizó este miércoles 22 de julio de 2026 un acuerdo comercial para enviar un volumen significativo de arroz ecuatoriano al mercado colombiano, que en enero de este año había bloqueado el ingreso de arroz ecuatoriano e impuesto un arancel del 30 %, en medio de la escalada comercial con Ecuador, tal como lo reportó este Medio el 28 de enero de 2026.

Esta operación representa una señal de reactivación para los envíos de este grano hacia Colombia. Las autoridades nacionales indicaron que la negociación es el resultado directo de un trabajo articulado entre el Gobierno Nacional, el sector exportador arrocero y los distintos actores comerciales de ambos países.

Fecha y punto fronterizo para la exportación

El cronograma operativo para la colocación del arroz establece que los envíos hacia el vecino país comenzarán a finales de este mes. De acuerdo con la planificación oficial, el ingreso del producto ecuatoriano se iniciará a partir del 25 de julio de 2026.

Esta es la fecha determinada para la habilitación formal de las operaciones de importación, las cuales se realizarán a través del paso fronterizo de Rumichaca, en la frontera norte del Ecuador.

Gestiones comerciales a través de PRO Ecuador

Para asegurar la continuidad de los flujos de exportación, la cartera de Estado mantendrá activas sus dependencias técnicas en el exterior. El proceso cuenta con el soporte operativo de la Oficina Comercial de PRO Ecuador en Colombia.

Estas instancias estatales continuarán desarrollando gestiones bilaterales junto a autoridades, gremios e importadores colombianos.

El objetivo es facilitar nuevas oportunidades de negocio, fortalecer la presencia del producto nacional y avanzar progresivamente hacia la recuperación de los niveles de exportación registrados en años anteriores.

Impacto en la economía y empleo nacional

La apertura de esta cuota de mercado busca respaldar directamente el trabajo de los agricultores y comercializadores del sector arrocero en el país.

El Gobierno reiteró su compromiso de acompañar a la cadena productiva en el proceso de consolidación internacional. El Ministerio de Producción enfatizó que se busca promover operaciones comerciales sostenibles.

A través de este envío, se pretende contribuir activamente a la generación de empleo, al fortalecimiento de la producción nacional y al incremento en el ingreso de divisas para el país.

Preguntas frecuentes sobre la venta de arroz ecuatoriano a Colombia

❓ ¿Qué cantidad de arroz exportará Ecuador a Colombia?

Se concretó una negociación para enviar 30 000 toneladas métricas de arroz.

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones oficializó el acuerdo este 22 de julio de 2026 como una medida para recuperar las ventas de este cereal al mercado colombiano.

❓ ¿Por qué punto fronterizo ingresará el arroz ecuatoriano a Colombia?

El ingreso se realizará a través del paso fronterizo de Rumichaca. Este viaducto internacional albergará las operaciones logísticas y de importación que permitirán el traslado del producto entre ambas naciones.

❓ ¿Cuándo inician las operaciones de exportación de arroz?

Las operaciones comenzarán a partir del 25 de julio de 2026. Esa es la fecha estipulada para la apertura de la habilitación fronteriza que dará paso a los camiones con el cargamento arrocero hacia Colombia.

❓ ¿Qué entidad ecuatoriana gestiona las relaciones comerciales en Colombia?

La Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Colombia, junto con las áreas técnicas del Ministerio de Producción. Estas dependencias coordinan agendas con gremios, importadores y autoridades colombianas para profundizar la presencia comercial del país en el exterior.

❓ ¿Cuáles son los beneficios de esta exportación para Ecuador?

La generación de empleo, el fortalecimiento de la producción nacional y el ingreso de divisas al país. La política del Ministerio apunta a sostener operaciones comerciales duraderas que acompañen al sector productor y exportador en la apertura de nuevos mercados internacionales.