Ecuador mantiene 13 acuerdos comerciales, pero no todos son TLC

Ecuador mantiene 13 acuerdos comerciales e instrumentos preferenciales vigentes, al considerar los convenios suscritos con bloques económicos como una unidad. Sin embargo, esto no implica que el país cuente con 13 tratados de libre comercio (TLC), ya que la lista incluye acuerdos integrales, convenios de alcance parcial y mecanismos de integración regional.

La red abarca acuerdos con la Comunidad Andina (CAN), la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), Reino Unido, China, Costa Rica, Chile y Mercosur. También se incluyen instrumentos preferenciales con México, Cuba, Guatemala, El Salvador y Nicaragua.

Clasificación de los acuerdos comerciales

El Sistema de Información sobre Comercio Exterior (SICE) clasifica estos acuerdos según su alcance y estado de vigencia. Fernando Larrea Estrada, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, explica que el término TLC se utiliza de manera general para referirse a cualquier instrumento que reduzca las barreras al comercio. Sin embargo, los acuerdos tienen alcances diferentes.

Un TLC integral puede incluir la reducción de aranceles para una parte amplia del intercambio de bienes, además de disposiciones sobre servicios, inversiones y mecanismos de solución de controversias. Por otro lado, los acuerdos de alcance parcial otorgan preferencias arancelarias únicamente para determinados productos.

La Unión Europea ofrece la experiencia más amplia

Acosta Burneo considera que el acuerdo con la Unión Europea ofrece una de las experiencias más completas para analizar los efectos de la apertura comercial ecuatoriana. El instrumento comenzó a aplicarse para Ecuador a partir de 2017.

Según el economista, el acuerdo ayudó a consolidar el ingreso de productos no petroleros al mercado europeo y generó mayor previsibilidad para exportadores e inversionistas.

No obstante, señala que un tratado no produce resultados de manera automática. Después de la reducción de los aranceles, las empresas deben cumplir requisitos sanitarios y técnicos, obtener certificaciones, encontrar compradores y disponer de capacidad para aumentar la producción.

Larrea coincide en que la firma de acuerdos abre oportunidades, pero no garantiza que todas las empresas puedan aprovecharlas. Los costos internos, el financiamiento, la logística y la productividad también determinan la capacidad de competir.

Impacto de las relaciones diplomáticas en los acuerdos

Afirmar que Ecuador tiene 13 TLC sería impreciso. Larrea señala que la entrada en vigor de un tratado no significa que todos los aranceles desaparezcan inmediatamente. Cada negociación puede establecer cronogramas de desgravación y tratamientos especiales para sectores sensibles. Esto permite que los consumidores accedan progresivamente a productos importados en mejores condiciones.

Entre los instrumentos más amplios se encuentra el TLC con China, vigente desde 2024. En cambio, los convenios con México, Cuba y Nicaragua tienen un alcance limitado a determinadas preferencias comerciales. Es importante destacar que la ruptura de relaciones diplomáticas no implica automáticamente la terminación de un convenio comercial.

Casos recientes y su implicación

Por ejemplo, México terminó sus relaciones diplomáticas con Ecuador el 6 de abril de 2024. Sin embargo, el Acuerdo de Alcance Parcial número 29 sigue vigente y concede preferencias a ciertos productos. De igual manera, Nicaragua rompió relaciones diplomáticas en la misma fecha sin eliminar las preferencias comerciales existentes.

El caso cubano presenta una diferencia; Ecuador declaró persona no grata al embajador cubano en marzo de 2026. A pesar del cierre de la Embajada en Quito, el instrumento comercial con Cuba permanece dentro de la red preferencial ecuatoriana.

Perspectivas futuras para Ecuador

Alberto Acosta Burneo, economista y editor de Análisis Semanal, considera que estos casos demuestran que los acuerdos comerciales buscan ofrecer reglas a largo plazo más allá de las diferencias políticas entre gobiernos. Sin embargo, advierte que la existencia jurídica de un acuerdo no garantiza una relación comercial normal.

Acosta Burneo señala que Ecuador mantiene una agenda pendiente con mercados de Asia, Medio Oriente, América Latina y el Caribe. Entre ellos menciona Japón, India, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Marruecos, Panamá, República Dominicana, Brasil y Argentina.

A pesar del avance en las negociaciones con otros mercados como Japón e India, Ecuador aún no cuenta con un TLC integral vigente con Estados Unidos, uno de los mercados más atractivos. Larrea enfatiza que las futuras negociaciones deben analizar tanto las oportunidades para exportadores como los efectos sobre productores nacionales.

Larrea advierte que las futuras negociaciones deben analizar tanto las oportunidades para los exportadores como los posibles efectos sobre los productores nacionales. Los acuerdos requieren reglas claras, períodos de adaptación y políticas que fortalezcan la competitividad interna.

Canadá todavía no se suma al conteo

La respuesta a cuántos TLC tiene Ecuador exige, por tanto, una precisión. El país mantiene 13 acuerdos e instrumentos comerciales preferenciales vigentes, pero no todos tienen el alcance de un tratado de libre comercio. Algunos abarcan una parte amplia de la relación económica, mientras otros otorgan beneficios solamente a grupos determinados de productos.

Entre los acuerdos que sí se consideran TLC o equivalentes de última generación figuran los suscritos con China, Reino Unido, Costa Rica, la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) y Chile, que abarcan un amplio alcance comercial y regulan distintos aspectos de la relación económica entre las partes.

El acuerdo comercial con Canadá no debe incluirse todavía entre los 13 instrumentos vigentes. La conclusión de las negociaciones, la firma y la entrada en vigor son etapas diferentes. Un tratado modifica el conteo únicamente después de completar los procedimientos jurídicos establecidos por las partes.

Preguntas frecuentes sobre los acuerdos comerciales de Ecuador:

❓ ¿Cuántos tratados de libre comercio tiene Ecuador? Ecuador mantiene 13 acuerdos e instrumentos comerciales preferenciales vigentes, pero no todos son tratados de libre comercio (TLC).

La red comercial del país incluye TLC integrales, acuerdos de alcance parcial y mecanismos de integración regional. Por ello, afirmar que Ecuador tiene 13 TLC sería impreciso, ya que varios instrumentos solo conceden preferencias para determinados productos. ❓ ¿Qué diferencia existe entre un TLC y un acuerdo de alcance parcial? Un TLC regula una relación comercial amplia, mientras que un acuerdo de alcance parcial beneficia únicamente a ciertos productos.

Los TLC suelen incluir reducción de aranceles para una amplia variedad de bienes, además de normas sobre servicios, inversiones y solución de controversias. En cambio, los acuerdos de alcance parcial otorgan preferencias arancelarias limitadas a productos específicos. ❓ ¿Qué acuerdos comerciales amplios tiene actualmente Ecuador? Entre los principales están los acuerdos con la Unión Europea, China, Reino Unido, Chile, Costa Rica y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA).

Estos instrumentos abarcan distintos aspectos de la relación económica entre las partes y son considerados acuerdos comerciales de última generación. También forman parte de la red comercial ecuatoriana los convenios con la Comunidad Andina (CAN) y otros mecanismos preferenciales. ❓ ¿La ruptura de relaciones diplomáticas elimina un acuerdo comercial? No necesariamente.

El artículo explica que, pese a la ruptura de relaciones diplomáticas con México y Nicaragua en 2024, y a las medidas adoptadas respecto a Cuba en 2026, los acuerdos comerciales con esos países continúan vigentes. La existencia de un tratado depende de sus disposiciones jurídicas y no se extingue automáticamente por decisiones diplomáticas. ❓ ¿El acuerdo comercial con Canadá ya forma parte de los tratados vigentes de Ecuador? No, todavía no.

Aunque las negociaciones concluyeron, el acuerdo con Canadá aún debe completar las etapas de firma y entrada en vigor. Solo después de cumplir los procedimientos jurídicos establecidos por ambas partes pasará a integrar oficialmente la red de acuerdos comerciales vigentes de Ecuador.

Te recomendamos