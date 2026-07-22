BID respaldará la Agenda de Crecimiento Ecuador 2040 con Ecuador Crece

El presidente del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID), Ilan Goldfajn, confirmó este miércoles 22 de julio de 2026 un respaldo financiero de 7 500 millones de dólares para Ecuador durante los próximos cinco años. Anunció que este monto podría ampliarse hasta 10 500 millones de dólares, dependiendo de las condiciones para la inversión y de la capacidad de ejecución de los proyectos.

Visita oficial del BID y nueva Estrategia País con Ecuador

El anuncio se realizó durante la visita oficial de Goldfajn al país, en el marco de la nueva Estrategia País entre Ecuador y el Grupo BID.

El paquete contempla financiamiento soberano, operaciones con el sector privado a través de BID Invest y BID Lab, además de asistencia técnica y apoyo a reformas.

Iniciativa ‘Ecuador Crece’

Como parte de este respaldo, el Grupo BID presentó la iniciativa “Ecuador Crece”, diseñada para acompañar la implementación de la Agenda de Crecimiento Ecuador 2040 impulsada por el Gobierno Nacional.

Esta propuesta forma parte de “LAC Crece”, un programa regional orientado a fortalecer estrategias de crecimiento basadas en la inversión privada.

Acciones estratégicas en sectores clave

Según el Grupo BID, Ecuador Crece concentrará sus acciones en sectores considerados estratégicos, entre ellos:

Energía

Minería

Agroindustria

Manufactura

Turismo

Vivienda

Además, prevé apoyar iniciativas relacionadas con regulación, acceso al financiamiento, infraestructura logística, capital humano y seguridad.

Resultados proyectados para las familias ecuatorianas

Entre los resultados proyectados se encuentran:

Aumento del acceso a vivienda y financiamiento hipotecario para 23 800 familias .

. Capacitación y certificación de 265 000 personas .

. Acompañamiento a alrededor de 500 pequeñas y medianas empresas para fortalecer sus exportaciones.

Ilan Goldfajn destacó: “Ecuador ha definido una agenda clara para acelerar el crecimiento. Nuestro compromiso es acompañar esa agenda con financiamiento, conocimiento y asistencia técnica. Ecuador Crece será la iniciativa para ayudar a convertir la Agenda 2040 en resultados concretos para las familias y las empresas ecuatorianas”.

Aprobación de garantía para reducir desnutrición infantil

Durante su visita, Goldfajn también informó que el Directorio Ejecutivo del Grupo BID aprobó una garantía basada en políticas de hasta 250 millones de dólares. Este respaldo busca apoyar los esfuerzos de Ecuador en la reducción de la desnutrición crónica infantil.

Mecanismo financiero vinculado a resultados

De acuerdo con la institución, este mecanismo permitirá respaldar la emisión de un instrumento financiero vinculado a resultados, con el que se espera movilizar aproximadamente 500 millones de dólares en los mercados internacionales.

El programa contempla acciones dirigidas a 250 000 mujeres embarazadas y 500 000 niños menores de dos años, con énfasis en poblaciones vulnerables, mediante el fortalecimiento de la gobernanza, el financiamiento y la prestación de servicios de salud.

Menciones adicionales durante la visita

Goldfajn mantuvo reuniones con autoridades nacionales y representantes del sector privado.

Además, junto con el presidente Daniel Noboa, participó en el lanzamiento de la Agenda de Crecimiento Ecuador 2040 y visitó el programa de vivienda social Miti-Miti.

Aprobación adicional para financiamiento hipotecario

Para esta iniciativa habitacional, el BID informó que aprobó recientemente una garantía adicional de 250 millones de dólares, que permitió movilizar otros 500 millones de dólares destinados al financiamiento hipotecario.

Sobresaliente labor del Grupo BID en América Latina

El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo está integrado por el BID, BID Invest y BID Lab, organismos que trabajan con el sector público y privado de América Latina y el Caribe en proyectos relacionados con financiamiento, inversión e innovación.

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