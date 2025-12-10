Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

El Gobierno anunció este 10 de diciembre de 2025 un nuevo avance en su política habitacional. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una garantía por 250 millones de dólares para el programa MITI-MITI.

Se trata de una iniciativa impulsada por el presidente Daniel Noboa y ejecutada por el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT). La decisión se tomó tras la sesión del Directorio Ejecutivo del organismo.

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Con esta garantía, el país podrá estructurar un financiamiento total de 500 millones de dólares para el fideicomiso MITI-MITI: 250 millones de dólares aportados directamente por el BID y otros 250 millones de dólares cubiertos por el Estado ecuatoriano.

Ecuador recibe el respaldo del BID para ampliar proyectos de vivienda social

El respaldo del BID se suma a los 102 millones de dólares aprobados anteriormente por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Según el MIT, estos recursos están próximos a transferencia. Con ambos aportes, el fideicomiso MITI-MITI llega a un monto global de 602 millones de dólares, cifra que se convierte en la mayor inyección dirigida a vivienda de interés social en la historia del país.

El Ministerio destacó que este fondo permitirá sostener la ejecución de proyectos habitacionales orientados a familias de ingresos medios y bajos, además de impulsar la actividad económica en sectores vinculados a la construcción.

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Reconocimiento a la gestión técnica del MIT

Durante la aprobación, el BID resaltó la labor técnica del Ministerio. Según la entidad multilateral, los avances alcanzados por Ecuador reflejan estándares de transparencia y manejo responsable de recursos públicos en la región.

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Impacto en familias y economía

El fideicomiso MITI-MITI se proyecta como un instrumento para ampliar el acceso a vivienda digna, reducir el déficit habitacional y generar empleo.

“El MIT reafirma su compromiso de seguir trabajando con eficiencia, disciplina técnica y resultados para transformar la vida de las familias ecuatorianas”, destacó el MIT en su comunicado.