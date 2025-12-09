El Concejo Metropolitano aprobó este martes 9 de diciembre de 2025 el presupuesto municipal del 2026, mientras persisten cuestionamientos sobre la ejecución del 2025 y sobre la capacidad del Municipio para cumplir proyectos y servicios.

La ejecución del presupuesto 2025 no alcanza los niveles del 2024 en Quito

La concejala Analía Ledesma expone que la ejecución del 2024 cerró en 85% y que el 2025 no se acerca a ese valor.

Los informes internos reflejan que la Administración Zonal Tumbaco no llega al 10% y que Chocó Andino no supera el 3%.

La Empresa de Hábitat y Vivienda permanece debajo del 25% y la Empresa de Obra Pública enfrenta atrasos por falta de asfalto debido a problemas de producción en el Gobierno central.

Ledesma expresa preocupación por un cierre de año con compras de última hora, un comportamiento que, afirma, compromete el uso correcto del presupuesto.

El presupuesto 2026 aumenta frente al 2025

El Municipio manejó 928 millones de dólares en el 2025. El presupuesto aprobado para el 2026 asciende a 1 041 860 028 dólares. Entre el primer y el segundo debate se incorporaron 18 millones de dólares, con una asignación de 12 millones al Metro de Quito.

Ledesma plantea que estos recursos deben cubrir temas pendientes del sistema: seguridad en estaciones, conexión celular para emergencias, aire acondicionado y protección antisuicidios.

En la lista también constan los 13 contratos de mantenimiento del Metro y la extensión hacia Calderón y Carapungo, una demanda recurrente entre los vecinos.

Campaña observa la baja ejecución y la dependencia del Gobierno central

El concejal Andrés Campaña coincide con la preocupación por la ejecución. El corte de noviembre del 2025 mantiene niveles inferiores a los del 2024. En el análisis del presupuesto 2026 identifica un aumento en inversión frente al gasto corriente, una diferencia frente al 2025.

Campaña expone que el problema estructural se encuentra en la dependencia de las asignaciones del Gobierno central.

Según declaraciones del alcalde citadas por Campaña, el Gobierno cerrará el 2025 con una deuda de 100 millones de dólares con el Municipio.

Entidades con cifras bajas y posibles cambios en la administración

Ledesma detalla que el presupuesto del 2026 incorpora una donación de 390 000 dólares del National Philanthropy y una proyección de 420 millones de dólares por recaudación municipal. Ambos rubros no están en caja, lo que puede complicar la gestión del próximo año.

Campaña revisa también los avances del Metro y de la extensión hacia Calderón y Carapungo. Ambos procesos mantienen problemas que frenan mejoras en movilidad.

En la lista de pendientes consta un informe de Contraloría sobre el Metro, con observaciones por perjuicios de 18 millones de dólares durante la administración de Santiago Guarderas y de 800 000 dólares durante la de Pabel Muñoz.

Otros expedientes en análisis corresponden a la compra de trolebuses y de camiones recolectores de basura.

Los problemas de planificación y exceso burocrático complican al Municipio

El experto en ejecución presupuestaria Mauricio Alarcón identifica fallas en la planificación como una causa central de la baja ejecución.

Los presupuestos anuales no deberían replicar la estructura del año previo, porque cada ejercicio requiere una programación propia y valores reales. Rubros sin sustento no avanzan durante el año.

Alarcón explica que muchos funcionarios retrasan trámites por temor a responsabilidades administrativas. Los procesos internos acumulan etapas y desplazan compras y obras hacia diciembre, lo que termina en cifras bajas de ejecución.

En su análisis incluye cifras del Gobierno central, que a octubre no superaba el 60% de ejecución. Una alternativa para el 2027 sería un presupuesto base cero, un esquema que requiere decisión política.