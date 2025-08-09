El Municipio de Quito intervendrá el Parque Navarro, también conocido como el parque de las tripas, como parte de un proyecto de rehabilitación. La Administración Zonal Manuela Sáenz será la encargada de ejecutar los trabajos, que incluyen la remodelación de varios espacios y la mejora del entorno natural del parque. Para iniciar el proceso, se realizaron inspecciones previas, especialmente en lo relacionado con el arbolado urbano, para evaluar su estado.

Inspección del arbolado en el Parque Navarro

Antes de comenzar las obras de rehabilitación, la Administración Zonal llevó a cabo una inspección exhaustiva al arbolado presente en el parque.

Durante la inspección, se evaluaron las condiciones fitosanitarias y estructurales de los árboles. Un ejemplar destacado fue una guava, una especie nativa de Quito, que formará parte del nuevo diseño de la plaza. Los árboles que se encuentren en buen estado serán protegidos durante la obra.

Diseño del Parque Navarro y mejoras ambientales

El nuevo diseño del parque permitirá que especies nativas, como la guava, coexistan con las modificaciones previstas. Además, se sembrarán más árboles nativos para crear una cerca viva.

Los trabajos de rehabilitación incluyen la construcción de una nueva cubierta, la instalación de iluminación moderna, la creación de áreas recreativas con juegos infantiles, la construcción de baterías sanitarias, y la reparación de las caminerías.

Además, se realizarán mejoras en los espacios verdes del parque para optimizar su uso y hacerlo más accesible para los ciudadanos.

Futuro de los puestos de comida en el Parque Navarro

Durante la consulta sobre el futuro de los puestos de comida en el parque, la Administración Zonal no dio una respuesta concreta al respecto.

Sin embargo, se informó que no se ampliará el número de comerciantes, pero se organizarán de manera eficiente para aprovechar mejor el espacio y mejorar la experiencia de los usuarios del parque.

Impacto y cronograma de la rehabilitación

Con una inversión de 265,473 dólares, se espera que la obra beneficie a unas 2 000 personas. La intervención comenzará una vez finalizadas las inspecciones y la verificación de la información. La duración estimada de los trabajos es de 45 días.