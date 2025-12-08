¿Qué hay detrás de la disputa entre el Sercop y el Municipio de Quito tras las fiestas capitalinas?

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

La pelea entre el Municipio de Quito y el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) escaló después de la suspensión de 52 eventos de las Fiestas de Fundación. El cruce de acusaciones expuso fallas internas, advertencias técnicas y tensiones políticas entre ambas instituciones.

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Posturas del Municipio de Quito y del Sercop por contratos suspendidos

El 22 de noviembre, el Municipio afirmó que el Sercop frenó el proceso “Serenata Quiteña”, que reunía 52 actividades previstas para diciembre.

El Cabildo sostuvo que el freno afectó a 4 372 artistas y a miles de trabajadores de limpieza, seguridad y producción. “Quito no merece este desaire”, afirmó la administración municipal.

Ese mismo día, el Sercop respondió que todos los procesos del Municipio ingresaron entre el 25 de octubre y el 14 de noviembre.

El ente señaló que ese calendario reflejaba problemas de planificación e informó observaciones notificadas el 18 de noviembre: firmas inexistentes, uso de normativa derogada, requisitos incompletos y estudios sin sustento actualizado.

El secretario de Cultura, Jorge Cisneros, presentó luego un cronograma que, según dijo, demostraba planificación desde julio, incluso con mayor anticipación que en 2023 y 2024.

Afirmó que los equipos técnicos respondieron cada observación en máximo dos días, mientras que el Sercop demoró semanas o meses.

También indicó que varias observaciones se basaron en requisitos eliminados desde octubre, como el informe de pertinencia de la Contraloría.

¿Errores municipales o fallas del sistema?

El concejal Wilson Merino señaló falencias internas en áreas municipales relacionadas con contratación pública. Indicó errores en estudios de mercado, desconocimiento de normativa actualizada, falta de capacitación y caídas repetidas de procesos.

Agregó que existen intentos de utilizar figuras no permitidas por ley, lo que genera conflictos con entidades como la Contraloría.

También cuestionó la ejecución presupuestaria y el asesoramiento jurídico del alcalde.

El concejal Andrés Campaña explicó que la complejidad de la normativa nacional influye en los problemas.

Campaña afirmó que el Sercop tiene la obligación de suspender procesos con errores como proformas sin firmas, estudios desactualizados o requisitos basados en leyes modificadas.

También mencionó que las acciones de protección paralizan concursos y que los cambios constantes en la normativa crean inseguridad jurídica.

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Problemas en el Metro de Quito: otro foco de conflicto

Los concejales Andrés Campaña y Wilson Merino vinculan los problemas de contratación de las fiestas con fallas más amplias en la administración municipal, entre ellas los procesos del Metro de Quito.

Campaña explicó que el contrato de mantenimiento correctivo y preventivo del Metro quedó con dos intentos fallidos.

En el primer concurso, el consorcio adjudicado no entregó las garantías requeridas. En el segundo intento, Campaña señaló que las respuestas ingresaron a última hora y que el sistema mostró fallas que impidieron completar el proceso. Por esa razón, el Municipio declaró desierto el concurso.

Merino agregó que el proceso para la extensión del Metro entró en suspensión y mencionó irregularidades históricas en contratos vinculados al sistema entre 2020 y 2024.

Merino recordó que la Contraloría emitió un informe con indicios de responsabilidad penal por peculado, con perjuicios que, según su lectura, alcanzan 18 millones de dólares en administraciones anteriores y 800 mil en la actual.

Campaña también mencionó investigaciones en adquisiciones como los 60 trolebuses y los camiones recolectores de basura, que ya cuentan con expedientes enviados a la Contraloría General del Estado.

Según él, esos antecedentes muestran un patrón de fallas administrativas que el Municipio arrastra desde años anteriores y que ahora influye en la tensión con el Sercop.

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Capacidades débiles, errores graves y cálculo político en los procesos de contratación

El analista en política, Mauricio Alarcón, describió tres niveles de problemas.

En primer lugar, señaló falencias en las capacidades de los equipos encargados de la contratación pública, no solo en Quito, sino en varias instituciones y gobiernos autónomos.

Indicó que existe errores “burdos” que derrumban procesos completos y que ningún funcionario debería cometer en tareas tan delicadas.

En segundo lugar, mencionó fallas desde el propio Sercop.

Explicó que si existen observaciones técnicas, la institución debe permitir que el Municipio corrija y continúe con el proceso, siempre dentro de la ley.

Mencionó un “accionar político” que influye en cómo se ejecutan las revisiones.

En tercer lugar, Alarcón identificó posiciones políticas desde ambos lados con miras a las elecciones seccionales de febrero de 2027.

Aunque la fecha parece lejana, señaló que la disputa muestra cálculos electorales.

Según su lectura, las instituciones utilizan cada episodio para obtener réditos. Recordó que el alcalde responsabilizó al Gobierno por no ejecutar actividades en fiestas y que el presidente, en su propia serenata, devolvió las críticas al Municipio.

“Se agarran de cualquier cosa para tratar de capitalizar políticamente lo que serán las elecciones seccionales de 2027”, concluyó.

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¿Choque técnico, político o ambos?

El Municipio insiste en que sí planificó y que el Sercop actuó con observaciones sin sustento.

El Sercop sostiene que los procesos ingresaron tarde y que detectó errores que la normativa no permite ignorar.

Los concejales apuntan a fallas internas, baja ejecución y deficiencias técnicas.

El experto ubica el conflicto en un cruce de capacidades débiles, fallas institucionales y estrategias políticas anticipadas.

La disputa continúa y deja a Quito en un escenario donde lo técnico y lo político chocan en plena gestión municipal, justo después de unas fiestas marcadas por cancelaciones y acusaciones públicas.