El Concejo Metropolitano aprobó el martes 16 de septiembre de 2025 una reforma presupuestaria que redujo en 18 millones de dólares el presupuesto del Municipio de Quito. Con este cambio, el presupuesto codificado pasó de 1 000 millones a 983 millones. El ajuste se concentró en el área de movilidad, que incluye al Metro de Quito y a la Epmmop.

Recortes al presupuesto en el Metro y en movilidad

El concejal Fidel Chamba, presidente de la Comisión de Presupuesto, informó que se reasignaron más de 20 millones de dólares destinados a compromisos financieros del Metro y otros 4 millones previstos para mantenimiento vial.

Subrayó que el Metro se convirtió en un punto sensible de la reforma “porque cualquier reducción en esta empresa pública genera impactos en la operación y en la confianza ciudadana”.

Fichamba también djo que “la movilidad es una de las principales demandas de la ciudadanía” y cuestionó que se recorten fondos cuando Quito requiere reforzar el transporte público y la conservación vial.

Una reforma que se repite en un año con menos ingresos

La concejala Analía Ledesma recordó que todos los años, en septiembre, se hacen reformas al presupuesto municipal. “No es la primera vez que se aprueban recortes, pero este año la diferencia está en la caída de ingresos”, señaló.

Según su análisis, hubo una baja de 23 millones de dólares en la recaudación: un 12 % menos en impuestos y un 6 % menos en tasas.

Ledesma añadió que esto se suma a la menor alícuota del Modelo de Equidad Territorial, la aplicación de la Ley de Integridad Pública y el desabastecimiento de asfalto que retrasó varias obras.

Traslado de recursos hacia áreas con mayor ejecución

El analista en gestión pública David Pazmiño explicó que los recursos que se quitaron a movilidad y al Metro se reasignaron principalmente a Administración General y a programas sociales como salud, educación, inclusión, cultura y atención a grupos vulnerables.

Indicó que también hubo aumentos en rubros, como el gasto de personal, de alrededor del 4 %, y en bienes de consumo, de cerca del 1 %. Para Pazmiño, “el ajuste busca evitar que el dinero quede inmovilizado en áreas con baja ejecución y trasladarlo hacia unidades que sí pueden gastar los recursos en lo que resta del año”.

Ajuste para justificar recursos ante el Gobierno Central

El experto en política Patricio Romero advirtió que Quito tiene un problema estructural: “La ejecución presupuestaria se refleja en las obras que realizan las secretarías, empresas y administraciones zonales, y la ciudad tiene dificultades para ejecutar los presupuestos”.

Romero señaló que la reforma se apega a una obligación: “El Municipio debe justificar el presupuesto que le entrega el Gobierno Central. Si no logra hacerlo, el Gobierno le recorta los recursos”.

Agregó que parte de los fondos fueron trasladados a Administración General porque allí se pagan los sueldos. Y lo resumió en términos simples: “El Municipio recaudó menos en impuestos y tasas, y no ejecutó con rapidez lo que ya tenía asignado. Para no perder recursos del Gobierno Central, recortó 18 millones —sobre todo en movilidad y en el Metro— y movió ese dinero a áreas donde se puede gastar más rápido”.

Romero insistió en que la verdadera prueba será en diciembre: “Veremos si esas reasignaciones se ejecutan o no. Si no se logran usar los recursos, Quito no tendrá argumentos para pedir más dinero al Gobierno Central el próximo año”.

Presupuesto final del Municipio

Con esta reforma, el presupuesto codificado del Municipio queda en 983 millones de dólares para 2025. Los concejales y expertos coinciden en que el golpe más fuerte se concentra en movilidad y en el Metro, aunque el traslado de fondos busca asegurar que el dinero se use a tiempo y evitar recortes futuros desde el Gobierno Central.