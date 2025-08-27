La Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito emitió un pronunciamiento oficial en respuesta a las declaraciones realizadas por Motorola Solutions del Ecuador S.A., respecto del estado del sistema de radiocomunicaciones Tetra, utilizado en la operación del sistema de transporte subterráneo.

Respuesta desde Metro de Quito sobre estado del sistema

Este miércoles, 27 de agosto de 2025, Epmmq informó que el mantenimiento del sistema se encuentra bajo su responsabilidad desde el 1 de enero de 2025 y que, desde entonces, no se han registrado incidentes que comprometan la operación comercial ni la seguridad de los usuarios del Metro.

Según el comunicado, las labores de mantenimiento se han ejecutado con total normalidad y seguridad, a cargo de personal calificado de la empresa.

Sistema con estándares internacionales

La entidad señaló que el sistema de comunicaciones está diseñado bajo estándares internacionales de misión crítica. Además, cuenta con mecanismos de redundancia y protocolos de contingencia que aseguran su funcionamiento continuo.

Metro de Quito descartó que exista riesgo para la operación o para la integridad de las personas usuarias del servicio.

Sobre el proceso de contratación pública

En relación con el proceso de contratación pública para el servicio integral de mantenimiento, la empresa indicó que este se realizará conforme a lo establecido en la Ley de Contratación Pública.

La adjudicación se hará mediante “procedimientos transparentes y abiertos a la competencia”. La Epmmq enfatizó que no aceptará presiones que busquen condicionar la libre participación en el mercado.

La empresa también advirtió que no se deben utilizar temas técnicos como herramientas para generar desinformación o causar alarma pública. Indicó que el servicio que presta el Metro de Quito es esencial para la ciudad y su funcionamiento debe mantenerse al margen de intereses externos.

