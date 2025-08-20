El Metro de Quito informó este 20 de agosto que el proceso de contratación pública para el mantenimiento del Metro de Quito se canceló.

Proceso de contratación pública cancelado

El Metro de Quito dio a conocer a la ciudadanía que el proceso de contratación pública para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y superestructura del Metro de Quito fue cancelado.

Explica que esto responde a las intermitencias registradas en el portal del Sistema de Contratación Pública, que impidieron cumplir con los plazos establecidos.

Este proceso será reactivado de manera inmediata sobre la base de las reformas a la normativa de compras públicas que rigen desde el 1 de agosto de 2025.

Mantenimiento temporal a cargo de personal especializado

El Metro de Quito aclara que el Metro continuará con el mantenimiento que ya viene realizando, además de los contratos vigentes que mantiene con empresas de la industria ferroviaria.

La empresa afirma que, mientras se define la contratación, “más de 80 técnicos especializados de la Epmmq ejecutan el mantenimiento preventivo y correctivo en los 22 kilómetros de túnel, vías, salidas de emergencia, talleres, cocheras, sistemas electromecánicos y telecomunicaciones”.

Este servicio de mantenimiento se complementa con cinco contratos vigentes con empresas especializadas en diferentes áreas del Metro de Quito:

Empresa Operadora Metro de Medellín: Escaleras eléctricas, luminarias, sistemas electromecánicos e infraestructura de estaciones. CAF: Material rodante. Siemens: Sistemas de energía. Alstom: Señalización ferroviaria. Revenga: Recaudación.

La operación y la seguridad del sistema funciona con normalidad, como ha sido durante los 21 meses ininterrumpidos de operación, destaca el Metro de Quito, que ya registra más de 98 millones de viajes.

