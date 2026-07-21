Ecuador y Canadá firmarán un Tratado de Libre Comercio – TLC

Ecuador y Canadá suscribirán un Tratado de Libre Comercio (TLC) el próximo 24 de julio, según anunció este martes 21 de julio de 2026 el viceministro ecuatoriano de Promoción de Exportaciones e Inversiones, Roger Crespo.
Roger Crespo destacó que este evento representará un hito importante para las relaciones comerciales y bilaterales con Canadá, un socio estratégico.
Durante la firma del TLC, se llevará a cabo una iniciativa conjunta para apoyar a pequeñas y medianas empresas exportadoras lideradas por mujeres.
El viceministro subrayó que Canadá constituye un mercado clave para la oferta exportable de Ecuador.
Además, expresó su confianza en que iniciativas como esta permitirán que más empresas lideradas por mujeres fortalezcan su competitividad, amplíen su presencia internacional y generen mayor valor agregado para el país.
Aunque Crespo no proporcionó detalles específicos sobre la suscripción del TLC, una fuente del Ministerio mencionó que durante esta semana podrían ofrecer más información al respecto.
El 24 de mayo de 2025, Ecuador y Canadá firmaron una declaración conjunta para acelerar la firma del TLC.
Esta acción ocurrió en el marco de la visita de varias delegaciones internacionales a Quito para la investidura de Daniel Noboa, quien gobernará hasta 2029.
El documento fue firmado por el ministro de Producción, Luis Jaramillo, y el ministro de Promoción de Exportaciones de Canadá, Maninder Sidhu.
Este acuerdo ratificó el compromiso entre ambos países con el tratado comercial negociado en enero de 2025, resaltando su potencial para impulsar inversiones y comercio bilateral.
El 2 de febrero de 2025, Ecuador y Canadá cerraron las negociaciones para un acuerdo comercial que facilitará el acceso del país andino a un mercado de 39,8 millones de consumidores en condiciones preferenciales.
Este acuerdo fortalecerá el comercio bilateral y generará nuevos espacios de crecimiento para productores, exportadores y empresarios ecuatorianos.
Estos sectores se beneficiarán del TLC, promoviendo la generación de empleo y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (Mipymes).
Según las autoridades, durante las seis rondas de negociación, el equipo ecuatoriano se enfocó en proteger las sensibilidades productivas del país.
Entre estas sensibilidades se encuentran los sectores agrícola y la economía familiar campesina, especialmente en productos como arroz, lácteos, maíz, azúcar, carne porcina, bovina y avícola.