Ecuador y Canadá firmarán un Tratado de Libre Comercio – TLC

Ecuador y Canadá suscribirán un Tratado de Libre Comercio (TLC) el próximo 24 de julio, según anunció este martes 21 de julio de 2026 el viceministro ecuatoriano de Promoción de Exportaciones e Inversiones, Roger Crespo.

El Tratado de Libre Comercio – TLC entre Ecuador y Canadá

Roger Crespo destacó que este evento representará un hito importante para las relaciones comerciales y bilaterales con Canadá, un socio estratégico.

Durante la firma del TLC, se llevará a cabo una iniciativa conjunta para apoyar a pequeñas y medianas empresas exportadoras lideradas por mujeres.

Importancia del mercado canadiense

El viceministro subrayó que Canadá constituye un mercado clave para la oferta exportable de Ecuador.

Además, expresó su confianza en que iniciativas como esta permitirán que más empresas lideradas por mujeres fortalezcan su competitividad, amplíen su presencia internacional y generen mayor valor agregado para el país.

Detalles sobre la suscripción del TLC

Aunque Crespo no proporcionó detalles específicos sobre la suscripción del TLC, una fuente del Ministerio mencionó que durante esta semana podrían ofrecer más información al respecto.

Antecedentes del acuerdo comercial

El 24 de mayo de 2025, Ecuador y Canadá firmaron una declaración conjunta para acelerar la firma del TLC.

Esta acción ocurrió en el marco de la visita de varias delegaciones internacionales a Quito para la investidura de Daniel Noboa, quien gobernará hasta 2029.

El documento fue firmado por el ministro de Producción, Luis Jaramillo, y el ministro de Promoción de Exportaciones de Canadá, Maninder Sidhu.

Este acuerdo ratificó el compromiso entre ambos países con el tratado comercial negociado en enero de 2025, resaltando su potencial para impulsar inversiones y comercio bilateral.

Cierre de negociaciones y beneficios esperados

El 2 de febrero de 2025, Ecuador y Canadá cerraron las negociaciones para un acuerdo comercial que facilitará el acceso del país andino a un mercado de 39,8 millones de consumidores en condiciones preferenciales.

Este acuerdo fortalecerá el comercio bilateral y generará nuevos espacios de crecimiento para productores, exportadores y empresarios ecuatorianos.

Floricultura

Alimenticio

Atún

Textil

Autopartes

Cerámica

Calzado

Madera

Jugos y pulpas

Cosméticos

Plásticos

Sombreros

Tagua

Estos sectores se beneficiarán del TLC, promoviendo la generación de empleo y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

Según las autoridades, durante las seis rondas de negociación, el equipo ecuatoriano se enfocó en proteger las sensibilidades productivas del país.

Entre estas sensibilidades se encuentran los sectores agrícola y la economía familiar campesina, especialmente en productos como arroz, lácteos, maíz, azúcar, carne porcina, bovina y avícola.

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