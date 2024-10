La morosidad en el sector cooperativo de Ecuador crece. En agosto de 2024 este indicador se ubicó en 8,49%, un porcentaje superior a lo registrado en los mismos meses de 2022 y 2023, que estuvo en el 4,49% y 6,48%, respectivamente.

Este nivel de morosidad ya se registró en la crisis económica del 2015. “No es un problema gravísimo”, pero sigue subiendo ya genera una preocupación, dice Édgar Peñaherrera, gerente de la Red de Integración Ecuatoriana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Icored).

Según Peñaherrera, la cultura de pago se ha dañado en Ecuador, incluso entre quienes si pueden hacerlo. “Esperan a ver qué mismo pasa. Otros esperan a las condonaciones. Esa presiona la morosidad hacia arriba”.

¿Por qué crece la morosidad en las cooperativas?

El crecimiento de la morosidad es más evidente en las cooperativas de ahorro y crédito porque llevan los servicios financieros a las zonas de más pobreza en Ecuador, dice Peñaherrera

“Es un ejercicio más riesgoso de colocar el dinero y creer en los asociados”. Los pequeños negocios y empresas en esos sectores están muy afectados y hay que esperar que se recuperen para reducir la morosidad.

Peñaherrera dice que la economía está en recesión y es difícil que las personas quieran invertir porque además estamos próximos a las elecciones presidenciales y, sobre todo, por la inseguridad.

El comportamiento de los depósitos

El crecimiento de las captaciones es muy bajo porque no hay muchos recursos en el mercado. Según Peñaherrera, antes había incrementos superiores al 18%, pero ahora de hasta el 5%.

“No es que no haya confianza en el sistema financiero, sino que no hay dinero”, dice Peñaherrera.

Según él, es mucho complicado que las personas puedan dejar su dinero en pólizas a plazo porque sus ahorros le sirven para el diario. En las cooperativas, el 76% de los depósitos es a plazo porque las tasas de interés son más atractivas.

Y si no hay depósitos tampoco hay créditos, dice Peñaherrera.

El crecimiento del sector cooperativo

En la actualidad, el sector cooperativo tiene crecimientos entre el 3% y el 5%, lejos de lo que el sector tenía que era del 20%.

Las cooperativas del segmento uno (más grandes) ya incursionaron en traer recursos del exterior para créditos de responsabilidad social, pero ahora no se lo hace porque las altas tasas de interés.

“No hay como crecer porque no existe mucho dinero en el mercado y hay que ser cautos y no se pueden relajar las políticas de crédito porque no hay una buena capacidad de pago”, dice Peñaherrera.