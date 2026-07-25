Más de 600 productos de Ecuador tendrán arancel cero con Canadá tras el TLC

Más de 600 productos ecuatorianos podrán ingresar al mercado canadiense sin aranceles gracias alTratado de Libre Comercio (TLC) firmado entre Ecuador y Canadá. Según el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones este acuerdo permitirá que el 99,6 % de la oferta exportable nacional acceda a ese mercado, que se considera uno de los principales importadores de productos agrícolas, pesqueros y alimentos procesados.

Beneficios del TLC para Ecuador

El Ministerio de Producción destacó que el principal beneficio del acuerdo será el acceso preferencial al mercado canadiense para más de 600 productos ecuatorianos. Entre estos se encuentran:

Banano

Cacao y derivados

Camarón

Pitahaya

Brócoli

Espárragos

Flores

Atún en conserva

Jugos

Chocolates

Aceite de palma

Textiles y confecciones

Cerámica

Calzado

Muebles

Cosméticos

Artesanías

Este tratado no solo elimina costos asociados a los aranceles, sino que también busca reducir el riesgo de cambios unilaterales en las condiciones comerciales. Además, creará un entorno más estable para las inversiones, los servicios y la cooperación tecnológica entre ambos países.

Oportunidades en el mercado canadiense

Como publicó EL COMERCIO el 21 de julio de 2026, antes de la firma del acuerdo, el Gobierno anunció que el tratado beneficiaría a un mercado de cerca de 40 millones de consumidores. Esto representa un nuevo paso en la estrategia de inserción comercial del Ecuador hacia Norteamérica.

El boletín del Ministerio señala que el acuerdo también abre espacio para diversificar la oferta exportable con bienes de mayor valor agregado. Entre ellos figuran:

Café

Bebidas de horchata

Guayusa

Amaranto

Alimentos para mascotas

Papas congeladas

Galletería

Línea blanca y accesorios de vestir

A su vez, las flores, que actualmente enfrentan aranceles de hasta 12,5%, accederán a una desgravación inmediata o progresiva, dependiendo del producto.

Mejor acceso a insumos y protección para sectores sensibles

De acuerdo con el Ministerio, otro beneficio del tratado será el acceso en mejores condiciones a materias primas, fertilizantes, maquinaria, equipos eléctricos, papel y otros bienes de capital provenientes de Canadá. La entidad considera que esto contribuirá a mejorar la productividad de la industria nacional y facilitará la planificación de inversiones y contratos mediante reglas comerciales estables.

El acuerdo incorpora mecanismos de protección para sectores considerados sensibles. El documento excluye o establece tratamientos especiales para 227 productos agrícolas estratégicos, entre ellos arroz, maíz, leche, carnes y azúcar. Asimismo, Ecuador mantiene su facultad para establecer regulaciones relacionadas con salud pública, ambiente, calidad de los productos y sanidad animal y vegetal. Además, conserva la prohibición de importar ropa usada.

Preguntas frecuentes sobre el Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y Canadá:

❓ ¿Qué beneficio principal tendrá Ecuador con el TLC firmado con Canadá? Más de 600 productos ecuatorianos podrán ingresar al mercado canadiense sin aranceles.

Según el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, el acuerdo permitirá que el 99,6 % de la oferta exportable nacional acceda al mercado canadiense con condiciones preferenciales, fortaleciendo la competitividad de los productos ecuatorianos. ❓ ¿Qué productos ecuatorianos se beneficiarán del tratado? Productos agrícolas, pesqueros, industriales y manufacturados.

Entre los principales bienes beneficiados están el banano, cacao y derivados, camarón, pitahaya, brócoli, espárragos, flores, atún en conserva, jugos, chocolates, aceite de palma, textiles, confecciones, cerámica, calzado, muebles, cosméticos y artesanías. Además, el acuerdo abre oportunidades para productos con mayor valor agregado, como café, guayusa, alimentos para mascotas y papas congeladas ❓ ¿Qué oportunidades abre el tratado para las exportaciones ecuatorianas? Facilita el acceso a un mercado de cerca de 40 millones de consumidores.

El Gobierno considera que el acuerdo permitirá diversificar la oferta exportable, impulsar productos con mayor valor agregado y generar un entorno más estable para las inversiones, los servicios y la cooperación tecnológica entre Ecuador y Canadá. ❓ ¿Cómo beneficiará el TLC a la industria ecuatoriana? Mejorará el acceso a insumos, maquinaria y bienes de capital provenientes de Canadá.

El Ministerio señala que el tratado permitirá importar en mejores condiciones materias primas, fertilizantes, maquinaria, equipos eléctricos, papel y otros insumos, lo que contribuiría a aumentar la productividad y facilitar la planificación de inversiones. ❓ ¿El tratado protege a los sectores sensibles de la producción nacional? Sí, incorpora excepciones y tratamientos especiales para determinados productos.

El acuerdo excluye o establece condiciones especiales para 227 productos agrícolas estratégicos, entre ellos arroz, maíz, leche, carnes y azúcar. Además, Ecuador mantiene la facultad de aplicar regulaciones relacionadas con salud pública, ambiente, calidad de los productos y sanidad animal y vegetal, así como la prohibición de importar ropa usada.

Te recomendamos