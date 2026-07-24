Ecuador firma un TLC con Canadá y más de 600 productos ingresarán sin aranceles

Ecuador y Canadá firmaron este viernes 24 de julio de 2026 un Tratado de Libre Comercio (TLC) en Ottawa. Con este acuerdo, el Gobierno busca fortalecer la presencia del país en los mercados internacionales y ampliar las oportunidades para las exportaciones ecuatorianas.

Beneficios del TLC para Ecuador

Cuando el tratado entre en vigencia, el 99,6 % de la oferta exportable nacional podrá ingresar al mercado canadiense con arancel 0 %. Este acuerdo también mejora la competitividad del país, atrae inversiones y genera nuevas oportunidades de crecimiento económico y empleo. Además, permitirá que Ecuador compita en igualdad de condiciones con otros países de la región, como Colombia y Perú, que ya cuentan con preferencias comerciales en el mercado canadiense.

Más de 600 productos ecuatorianos sin aranceles

El tratado permitirá que más de 600 productos ecuatorianos ingresen al mercado canadiense libres de aranceles. Entre los principales productos se encuentran:

Banano

Cacao y sus derivados

Camarón

Frutas tropicales

Brócoli

Espárragos

Palmito

Quinua

Frutas y hortalizas congeladas

El acuerdo también abre nuevas oportunidades para sectores que hasta ahora enfrentaban aranceles para ingresar a Canadá. En esa lista figuran flores, chocolates, confites, preparaciones y conservas de atún, jugos de frutas, aceite de palma, agua mineral, textiles, confecciones, cerámicas, muebles, productos de madera, autopartes, neumáticos, calzado y cosméticos.

Impacto en la producción nacional

Según la información oficial, los principales beneficiarios serán los productores ecuatorianos, la agricultura familiar, los agronegocios y los emprendimientos de pueblos indígenas. Todos ellos podrán acceder de manera inmediata a un mercado de cerca de 40 millones de consumidores con un producto interno bruto (PIB) per cápita cercano a USD 53 000.

Canadá como socio estratégico

El Gobierno considera a Canadá un socio estratégico para diversificar las exportaciones ecuatorianas y fortalecer la presencia comercial del país en América del Norte. El acuerdo incluye medidas de protección para sectores sensibles.

Mecanismos de protección incluidos en el acuerdo

El Tratado de Libre Comercio incorpora mecanismos para proteger la producción nacional en los sectores considerados sensibles. El texto excluye o establece medidas especiales para 227 productos agrícolas estratégicos, con el propósito de resguardar actividades relacionadas con arroz, maíz, leche, carnes, azúcar y otros rubros que representan una parte importante de la producción y del empleo agrícola del país.

Facilitación del acceso a insumos canadienses

Además, el acuerdo contempla contingentes limitados para determinados productos pecuarios. Con esta medida se busca evitar impactos sobre los productores nacionales. El tratado también facilitará el acceso de Ecuador a materias primas, bienes de capital e insumos provenientes de Canadá en mejores condiciones comerciales. Este aspecto fortalecerá la productividad de la industria ecuatoriana y mejorará su competitividad.

Derechos soberanos y regulaciones

Durante la negociación, Ecuador mantuvo su derecho soberano para establecer regulaciones destinadas a proteger la salud pública, el ambiente, la calidad de los productos y la sanidad animal y vegetal. El acuerdo también conserva la prohibición de importar ropa usada e incorpora mecanismos de cooperación bilateral y solución de alertas comerciales entre ambos países.

Estructura del Tratado de Libre Comercio

El Tratado de Libre Comercio consta de 29 capítulos. Estos abarcan temas relacionados con el comercio de bienes y servicios, inversiones, comercio electrónico, transparencia, asuntos laborales y ambientales, género, mipymes, pueblos indígenas y solución de controversias.

Perspectivas futuras tras la firma del TLC

Con la firma de este acuerdo, el Gobierno del presidente Daniel Noboa busca fortalecer la relación económica con Canadá. Además pretende ampliar las oportunidades para los sectores productivos y crear mejores condiciones para impulsar el empleo e inversión en Ecuador.

Hoy en Otawa📍, el ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones @LuisJaramilloOK, junto al ministro de Comercio Internacional de Canadá, Maninder Sidhu @MSidhuLiberal, firmaron el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la República del Ecuador y Canadá🇪🇨🤝🇨🇦. pic.twitter.com/rgCbnSi873 — Ministerio de Producción (@Produccion_Ecu) July 24, 2026

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