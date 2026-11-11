Precios de combustibles tendrán nuevo cálculo desde este jueves

Fecha de publicación: 11 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de noviembre de 2026

El esquema tarifario para el despacho de derivados petroleros en el país experimentará modificaciones técnicas a partir de este jueves 12 de noviembre de 2026, jornada en la que los precios de combustibles del segmento automotriz —diésel premium, extra y extra con etanol— contarán con una nueva fórmula de ajuste en terminal. La decisión fue formalizada en la ciudad de Guayaquil este miércoles 11 de noviembre a través de la expedición del Decreto Ejecutivo No. 531, instrumento que reforma el Reglamento Codificado de Regulación de Precios de Derivados de Hidrocarburos para reducir de manera gradual las diferencias con las cotizaciones internacionales y reflejar bajas sostenidas en el mercado externo.

Nueva fórmula y regulación en los precios de combustibles

La normativa introduce ajustes al sistema temporal y gradual de fijación de tarifas para el segmento automotriz que incluye al diésel premium y a las gasolinas extra y extra con etanol. Con esta reforma, este mecanismo dejará de aplicarse únicamente cuando el costo de compra en el exterior —es decir, el costo real de comprar, transportar y traer el combustible desde el exterior hasta los puertos ecuatorianos— registre una variación igual o superior al 40% frente al valor registrado en los cinco periodos anteriores.

Factor transitorio para captar la reducción internacional

Con el objetivo de reflejar la caída de precios en el mercado internacional, el Gobierno dispuso un ajuste especial por única vez. La medida toma como base el precio en terminal fijado en el período mensual inmediatamente anterior y le aplica un porcentaje de rebaja directa antes de despachar el combustible automotriz.

Resoluciones técnicas y dictamen de sostenibilidad fiscal

La decisión presidencial se sustentó en los informes técnicos y jurídicos elaborados por el Ministerio de Ambiente y Energía a través del Viceministerio de Hidrocarburos. Con base en estos respaldos, el Comité de Optimización Energética recomendó acoger la propuesta para actualizar la regulación de los derivados, mientras que el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo emitió el dictamen favorable necesario para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Ejecución operativa y vigencia desde las 00h00

La disposición final única del decreto asignó la ejecución inmediata de la medida al Ministerio de Ambiente y Energía, a la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos y a la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP Petroecuador, en el ámbito de sus competencias.

El mandato legal determina con precisión que la reforma reglamentaria rige a partir de las 00h00 del jueves 12 de noviembre de 2026, con independencia de su publicación en el Registro Oficial.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Cómo se ajustarán los precios de combustibles en terminal desde este jueves?

Se aplicará por única vez un ajuste técnico a la baja de 0,017 en el precio de terminal del diésel premium, extra y extra con etanol.

En la sección Nueva fórmula y regulación en los precios de combustibles, se establece la reforma al mecanismo excepcional para derivados automotrices. El ajuste busca reducir de manera gradual las diferencias frente al mercado global ante la volatilidad de los precios del crudo.

❓ ¿Por qué se introduce un factor de 0,017 en la fórmula de cálculo?

Para captar la reducción promedio de precios de las gasolinas y diésel premium en el mercado internacional.

Bajo el apartado Factor transitorio para captar la reducción internacional, se detalla que la rebaja se calculará descontando un valor específico al precio que regía en el período anterior. Con este ajuste técnico, el Gobierno busca trasladar directamente la caída de los costos externos al precio de despacho nacional.

❓ ¿Desde qué momento entra en vigor el Decreto Ejecutivo No. 531?

Entra en vigencia a partir de las 00h00 del 12 de noviembre de 2026.

En el bloque Ejecución operativa y vigencia desde las 00h00, se detalla que la vigencia rige de manera directa sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. El decreto suscrito en Guayaquil encarga su aplicación inmediata a Petroecuador y a la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos.

❓ ¿Qué entidades emitieron informes técnicos previos para sustentar el decreto?

El Ministerio de Ambiente y Energía, el Comité de Optimización Energética y el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.

De acuerdo con Resoluciones técnicas y dictamen de sostenibilidad fiscal, el trámite incluyó la Resolución No. COENER-013-2026 del 10 de noviembre de 2026. Dichas carteras validaron el sustento técnico y jurídico con dictamen favorable según el Código de Planificación y Finanzas Públicas.

❓ ¿Cuál es la nueva condición para salir del mecanismo excepcional de regulación?

Que la variación del Precio Paridad de Importación actual frente al de cinco períodos anteriores sea igual o mayor al 40%.

La modificación sustituye el numeral 2 del acápite III del reglamento de precios de derivados hidrocarburíferos. Esta condición técnica delimita el umbral matemático que marcará la culminación del régimen excepcional para los precios de combustibles.

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