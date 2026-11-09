Extra, Ecopaís y diésel bajarán cinco centavos, anuncia el Gobierno

Fecha de publicación: 9 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de noviembre de 2026

El presidente Daniel Noboa informó este lunes 9 de noviembre de 2026 que los combustibles Ecopaís, Extra y diésel disminuirán 5 centavos por galón. Según el Gobierno, los nuevos costos entrarán en vigencia partir del jueves 12 de noviembre de 2026.

Según el anuncio, la decisión se suma a reducciones previas implementadas durante los últimos meses.

Nuevo precio de Extra, Ecopaís y diésel

De acuerdo con la información difundida, los nuevos precios regirán en tres días, es decir, desde el jueves 12 de noviembre de 2026 para los combustibles Ecopaís, Extra y diésel.

El mensaje señala que la disminución de 5 centavos forma parte de una serie de reducciones aplicadas desde julio, con las que la rebaja acumulada alcanza los 19 centavos por galón en Ecuador.

Daniel Noboa destaca precios de los combustibles

En el pronunciamiento, Noboa indicó que, tras las reducciones aplicadas desde julio, Ecuador se mantiene entre los tres países con los precios de combustibles más bajos de la región.

No se detallaron los valores finales que tendrán los combustibles ni los países utilizados para la comparación regional.

Ejecutivo vincula la medida al bienestar de las familias

Noboa indicó que se continuará tomando decisiones orientadas al bienestar de las familias del país. “En medio de todo lo que pasa en el mundo, mi prioridad sigue siendo la misma: las familias ecuatorianas”.

En medio de todo lo que pasa en el mundo, mi prioridad sigue siendo la misma: las familias ecuatorianas. Por eso, los combustibles Ecopaís, Extra y diésel bajarán 5 centavos por galón a partir del 12 de este mes. Con esta nueva reducción, ya suman 19 centavos menos desde julio, y Ecuador se mantiene entre los tres países con los precios más bajos de la región. Vamos a seguir tomando decisiones, siempre guiados por su bienestar y el de sus familias. — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) November 9, 2026

Extra, Ecopaís, y diésel bajarán de precio; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuánto bajarán los precios de las gasolinas Extra, Ecopaís y el diésel en Ecuador? Las gasolinas Extra, Ecopaís y el diésel tendrán una reducción de cinco centavos por galón en Ecuador, según anunció el presidente Daniel Noboa el 9 de noviembre de 2026.

El Gobierno informó que esta disminución forma parte de una serie de rebajas aplicadas desde julio de 2026. Según el Ejecutivo, la reducción acumulada alcanza los 19 centavos por galón. ❓¿Desde cuándo entrará en vigencia la reducción del precio de los combustibles en Ecuador? Los nuevos precios de las gasolinas Extra, Ecopaís y el diésel entrarán en vigencia el jueves 12 de noviembre de 2026.

El presidente Daniel Noboa anunció la medida el lunes 9 de noviembre, tres días antes de su aplicación. La reducción será de cinco centavos por galón para los tres combustibles mencionados. ❓¿Cuáles serán los nuevos precios de Extra, Ecopaís y diésel desde el 12 de noviembre? El Gobierno anunció una rebaja de cinco centavos por galón para Extra, Ecopaís y diésel, pero no detalló los precios finales que tendrán estos combustibles.

Los nuevos valores entrarán en vigencia el 12 de noviembre de 2026. La reducción se suma a las disminuciones anteriores que, según el Ejecutivo, acumulan 19 centavos por galón desde julio. ❓¿Cuánto ha disminuido el precio de los combustibles en Ecuador desde julio de 2026? Según el Gobierno de Daniel Noboa, los combustibles Extra, Ecopaís y diésel acumulan una reducción de 19 centavos por galón desde julio de 2026.

Esta cifra incluye la nueva rebaja de cinco centavos anunciada el 9 de noviembre. El Ejecutivo sostiene que las disminuciones forman parte de las decisiones adoptadas durante los últimos meses para beneficiar a las familias ecuatorianas. ❓¿Por qué el Gobierno de Daniel Noboa decidió reducir el precio de los combustibles? El presidente Daniel Noboa vinculó la reducción de cinco centavos en Extra, Ecopaís y diésel con su objetivo de favorecer el bienestar económico de las familias ecuatorianas.

Durante el anuncio, Noboa aseguró que Ecuador se encuentra entre los tres países con los combustibles más baratos de la región. Sin embargo, no especificó qué países fueron considerados en esa comparación ni presentó los valores utilizados para sustentarla.

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