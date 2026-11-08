Daniel Noboa pide 15 días de licencia para hacer campaña electoral

Fecha de publicación: 8 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de noviembre de 2026

El presidente Daniel Noboa solicitó a la Asamblea Nacional una licencia de 15 días, del 12 al 26 de noviembre de 2026, para participar en la campaña de las elecciones seccionales. El Pleno conocerá y resolverá el pedido este martes 10 de noviembre, durante la sesión 139.

Noboa pidió los 15 días de la campaña electoral

La solicitud fue presentada después de que el propio mandatario anticipara públicamente que se apartaría temporalmente del cargo para acompañar a los candidatos de Acción Democrática Nacional (ADN).

En una entrevista con FM Mundo, el 6 de noviembre, Noboa confirmó que pediría una licencia, aunque en ese momento no había definido las fechas. Señaló que sería por un período de entre siete y 15 días y que dedicaría al menos una semana a recorrer el país en campaña.

Dos días después se conoció el período concreto: del 12 al 26 de noviembre, que coincide con la campaña electoral previa a los comicios del 29 de noviembre.

Asamblea tratará este martes el pedido de licencia de Daniel Noboa

La Asamblea fue convocada para las 10:00 del martes 10 de noviembre, en el salón Nela Martínez del Palacio Legislativo.

El pedido de Noboa aparece como segundo punto del orden del día:

Himno Nacional de la República del Ecuador. Conocer y resolver la solicitud de licencia presentada por el presidente Daniel Noboa. Conocer y resolver el informe del Tratado de Extradición entre Ecuador y Costa Rica. Conocer y resolver el oficio N.° CNE-SG-2026-001308-OF.

La licencia requiere una decisión del Legislativo. La Constitución permite al Presidente solicitar autorización para ausentarse temporalmente de sus funciones por un período máximo de un mes.

En el oficio remitido a la Asamblea, Noboa explicó que la licencia le permitirá participar en actividades de respaldo a candidatos afines durante el período electoral.

#AsambleaEc2026 Este martes, 10 de noviembre de 2026, se desarrollará la #Sesión139 a las 10:00. Este es el orden del día: ✔️Resolver respecto del oficio Nro. T.213-SGJ-26-0415 referente a la solicitud de licencia presentada por el señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, Daniel Noboa Azin. ✔️ Informe del Tratado de Extradición entre el Gobierno de la República del Ecuador y la República de Costa Rica. ✔️Resolver respecto del oficio Nro. CNE-SG-2026-001308-Of. — Asamblea Nacional del Ecuador (@AsambleaEcuador) November 8, 2026

Elecciones seccionales se realizarán el 29 de noviembre

Como contó EL COMERCIO, el 29 de noviembre, los ecuatorianos acudirán a las urnas para escoger autoridades locales, entre ellas 23 prefectos y viceprefectos, 222 alcaldes, 909 concejales urbanos y 457 concejales rurales, además de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Los comicios estaban originalmente previstos para febrero de 2027, pero fueron adelantados ante el riesgo de afectaciones por las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño.

Revolución Ciudadana no competirá con su lista

Las elecciones se desarrollarán sin la participación directa de Revolución Ciudadana (RC), principal fuerza opositora al Gobierno, debido a la suspensión temporal de la organización dentro de una investigación relacionada con el financiamiento de la campaña presidencial de 2023.

Algunos dirigentes vinculados a RC buscaron competir bajo otras organizaciones políticas.

Entre los casos más relevantes está el de Luisa González, excandidata presidencial, quien se encuentra con prisión preventiva dentro de una investigación por supuesto lavado de activos.

González ha rechazado las acusaciones y sostiene que existe una persecución política en su contra.

Con información de EFE.

❓ ¿Cuántos días de licencia pidió Daniel Noboa?

Daniel Noboa solicitó 15 días, del 12 al 26 de noviembre de 2026.

Ese período coincide con toda la campaña electoral previa a las elecciones seccionales.

❓ ¿Daniel Noboa ya había anunciado que pediría licencia?

Sí. El 6 de noviembre dijo en una entrevista con FM Mundo que pediría entre siete y 15 días.

En ese momento todavía no había definido las fechas exactas.

❓ ¿Cuándo tratará la Asamblea el pedido de Noboa?

El Pleno lo analizará el martes 10 de noviembre desde las 10:00.

La solicitud es el segundo punto de la sesión 139.

❓ ¿Para qué quiere la licencia Daniel Noboa?

Para participar en actividades de campaña y apoyar a candidatos afines.

La ausencia temporal solicitada abarca del 12 al 26 de noviembre.

❓ ¿Cuándo serán las elecciones seccionales?

Los comicios se realizarán el 29 de noviembre de 2026.

Ese día se elegirán autoridades provinciales, municipales y representantes del CPCCS.