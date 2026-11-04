El petróleo de Texas cae por las expectativas de distensión con Irán ante la victoria demócrata

Fecha de publicación: 4 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de noviembre de 2026

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) registró una caída del 2,98 % este miércoles 4 de noviembre de 2026 y se ubicó en 93,23 dólares por barril. El descenso responde a las expectativas de una posible distensión del conflicto entre Estados Unidos e Irán y al nuevo escenario político que dejó la victoria demócrata en las elecciones de mitad de mandato estadounidenses.

Los mercados siguen pendientes de las señales diplomáticas entre Washington y Teherán, que podrían abrir el camino para terminar la guerra iniciada a finales de febrero. Sin embargo, los inversores también consideran el riesgo de que el Gobierno de Donald Trump retome los bombardeos contra la República Islámica. A este panorama se suma el resultado electoral del martes, que cambió el equilibrio de fuerzas en el Congreso estadounidense.

Los mercados siguen atentos al conflicto entre Estados Unidos e Irán

La posibilidad de que ambos países reduzcan las tensiones influye en las expectativas sobre el comportamiento del petróleo. Los inversores evalúan los eventuales avances diplomáticos, pero no descartan una nueva ofensiva militar de Washington.

El resultado de las elecciones de mitad de mandato también forma parte de los factores que observan los mercados. Los demócratas consiguieron el control de ambas cámaras del Congreso, que hasta ahora estaban en manos de los republicanos de Donald Trump.

Michelle Brouhard, responsable de política y riesgo geopolítico de Kpler, explicó en un informe que la victoria demócrata podría reducir el margen de actuación del presidente en el Congreso. No obstante, advirtió que este cambio no tendrá efectos inmediatos sobre la política exterior estadounidense.

La analista recordó que el nuevo Congreso asumirá sus funciones el 3 de enero. Por esa razón, la Administración republicana todavía dispone de casi dos meses para promover nuevas iniciativas militares o diplomáticas.

Este periodo mantiene la atención de los inversores sobre las decisiones que pueda tomar Washington frente a Irán y el desarrollo de la guerra en Oriente Medio.

Una nueva escalada militar preocupa a los mercados

Mike Bell, de RBC BlueBay Asset Management, señaló este miércoles que uno de los principales riesgos para los mercados consiste en que Trump decida intensificar la intervención estadounidense en Oriente Medio después de las elecciones.

El especialista advirtió que una nueva escalada del conflicto podría impulsar los precios de la energía y afectar al mismo tiempo a los mercados de acciones y bonos, entre otros activos. Esta posibilidad mantiene la incertidumbre sobre la evolución de los precios del petróleo.

Por otro lado, el diario The Wall Street Journal señaló que un Congreso dividido limitará los cambios en la política económica estadounidense. Según el medio, los demócratas tendrán dificultades para aprobar sus propuestas legislativas ante los posibles vetos de Trump.

El comportamiento del petróleo queda así condicionado por dos escenarios que los inversores siguen de cerca: las posibilidades de una salida diplomática al conflicto con Irán y las decisiones que adopte el Gobierno estadounidense durante los próximos meses.

La composición del nuevo Congreso también introduce un elemento político en las perspectivas económicas. Aunque los demócratas consiguieron el control de ambas cámaras, sus efectos sobre las decisiones del Ejecutivo no serán inmediatos, pues la nueva legislatura comenzará en enero.

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